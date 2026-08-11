מבזקים נוספים
רוצחי תינוקות: הדמוקרטים הכריזו על חוק חדש - והוא מזעזע במיוחד
מושלת מסצ'וסטס הדמוקרטית חתמה על צו המאפשר ביצוע הפלה עד לרגע הלידה | בימין זועמים: "רוצחים תינוקות בברבריות" | קריאות בימין האמריקני לחוקק חוק פדרלי שיאסור על המהלך (בעולם)כיכר השבת
לאחר 38 ימי שביתת רעב: השופט הורה על שחרורו המיידי של טל ינון דרדיק
שופט בימ"ש השלום בירושלים, עמיר שקד, קיבל את בקשת עורכי דינו של שובת הערב טל ינון דרדיק, ומורה על שחרורו המיידי ממעצר - ללא כל תנאי | זאת לאחר מאבק ציבורי שניהל דרדיק 38 יום, כנגד הצו המנהלי אותו הוציא אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט כנגדו, ואשר במסגרתו שבת רעב (חדשות)כיכר השבת
3 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 6 סמוך למחלף אליקים
בשעה 16:20 אירעה תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף אליקים. צוותי מד"א פינו לבתי החולים רמב"ם והעמק 3 פצועים: גבר בן 26 במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה ושני פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
תיעוד דרמטי מאיראן: הנוזל השחור שמציף את חופי המדינה - וזה הגורם לתופעה
שכבות עבות של נפט שחור מכסות את האיים האיראניים • דליפות מתמשכות ממכליות שנפגעו במהלך הסכסוך | אסון אקולוגי שיימשך שנים (בעולם)כיכר השבת
מנכ"ל משרד הבריאות מגבה את הצוותים הערביים ברמב"ם
מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ביקר היום ברמב"ם ונפגש עם משפחות חיילים פצועים והצוותים הרפואיים. בתגובה לשיח הגזעני בימים האחרונים כלפי עובדים ערביים, הוא הדגיש: "הצוותים המטפלים מחויבים למשימה האצילית ביותר - הצלת חיים והקלת סבל. האמון למערכת נובע מכך שכל חלקי החברה הישראלית מיוצגים בה כמטפלים וכמטופלים. הקיום המשותף הוא לא אילוץ אלא אידיאל". בר סימן טוב נתן גיבוי מלא למנהלת רמב"ם שדחתה תלונות בנושא, והדגיש שבית החולים טיפל היטב במאות חיילים פצועים לאורך המלחמה.יוסי נכטיגל
איראן מאיימת: נגיב לתקיפה מהברית המשולשת ללא התחשבות
חבר נשיאות הפרלמנט האיראני עלי סלימי הזהיר כי אם אחת ממדינות ברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן תתקוף את איראן, טהרן תגיב ללא כל התחשבות בברית. במקביל, שר החוץ הקטרי דחה אפשרות להצטרפות קטר לברית, וציין כי "מוקדם מדי לדבר על יוזמות כאלה" בשל מסגרות שיתוף פעולה קיימות.קובי אטינגר
טראמפ משתגע מהאיראנים; "הם אנשים מאוד לא ישרים" | חושף: זו התוכנית להמשך
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק ראיון טלפוני לרשת תקשורת אמריקנית, ופירט מה הן האפשרויות העומדות בפני ארה"ב בשלב זה | הנשיא השאיר על השולחן את האפשרות שייאלץ "להכות בהם ממש חזק" | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
אסור להצניע סממנים ישראלים בחו״ל! והאם יש אמת אחת? | דבר ראשון - התכנית המלאה
היום בדבר ראשון, ישראל מאיר דיבר עם יפעת עובדיה לוסקי שהסבירה למה בניגוד להמלצת משרד החוץ לא צריך להסתיר סממנים יהודים ומה היא מצפה ממדינות העולם | וגם: שי ליברמן מסביר באולפן מה צריך לעשות בשביל להצליח להשפיע על אנשים (דבר ראשון)כיכר השבת