איראן מאיימת: נגיב לתקיפה מהברית המשולשת ללא התחשבות

היום בדבר ראשון, ישראל מאיר דיבר עם יפעת עובדיה לוסקי שהסבירה למה בניגוד להמלצת משרד החוץ לא צריך להסתיר סממנים יהודים ומה היא מצפה ממדינות העולם | וגם: שי ליברמן מסביר באולפן מה צריך לעשות בשביל להצליח להשפיע על אנשים (דבר ראשון)

כיכר השבת