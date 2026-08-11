מנכ"ל משרד הבריאות מגבה את הצוותים הערביים ברמב"ם

חבר נשיאות הפרלמנט האיראני עלי סלימי הזהיר כי אם אחת ממדינות ברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן תתקוף את איראן, טהרן תגיב ללא כל התחשבות בברית. במקביל, שר החוץ הקטרי דחה אפשרות להצטרפות קטר לברית, וציין כי "מוקדם מדי לדבר על יוזמות כאלה" בשל מסגרות שיתוף פעולה קיימות.

קובי אטינגר