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היסטוריה: אחרי נפילת מדורו והסיוע של צה"ל ברעידה - ישראל וונצואלה מחדשות יחסים
אחרי נפילת הרודן ניקולס מדורו והסיוע של המשלחת הישראלית לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את וונצואלה, שתי המדינות הודיעו על חידוש יחסיהן ברמה הקונסולרית | ההודעה המלאה (חדשות)כיכר השבת
ח"כ אבי מעוז מכוון לתיק החינוך: "אקבע מדיניות של תקצוב שווה לכל ילד - ללא קשר ללימודי ליבה"
יו"ר 'נועם לישראל', ח"כ אבי מעוז, מצהיר בריאיון באולפן 'כיכר' על ריצה עצמאית עד הסוף לדבריו כדי להציל את שלטון הימין, מציב את תיק החינוך כתנאי ומבטיח תקצוב מלא למוסדות החרדיים ללא התניה בלימודי ליבה, לצד עמדה נחרצת בחוק הגיוס: "מי שלומד תורה לא יתגייס" | וגם: הפניה למאוכזבים החרדים • צפו (חדשות)ישי כהן
דרמה בלבנון | בתום עימותים סוערים עם חיזבאללה: בוטל עונש המוות
הפרלמנט הלבנוני העביר היום חוק המבטל את עונש המוות במדינה אכולת הטרור, אשר חיזבאללה עדיין מהווה חלק משלטונה | שר החוץ הצרפתי "התפייט" כי "לבנון היא הראשונה במזרח התיכון לבטל את עונש המוות" (חדשות)כיכר השבת
רוצחי תינוקות: הדמוקרטים הכריזו על חוק חדש - והוא מזעזע במיוחד
מושלת מסצ'וסטס הדמוקרטית חתמה על צו המאפשר ביצוע הפלה עד לרגע הלידה | בימין זועמים: "רוצחים תינוקות בברבריות" | קריאות בימין האמריקני לחוקק חוק פדרלי שיאסור על המהלך (בעולם)כיכר השבת
לאחר 38 ימי שביתת רעב: השופט הורה על שחרורו המיידי של טל ינון דרדיק
שופט בימ"ש השלום בירושלים, עמיר שקד, קיבל את בקשת עורכי דינו של שובת הערב טל ינון דרדיק, ומורה על שחרורו המיידי ממעצר - ללא כל תנאי | זאת לאחר מאבק ציבורי שניהל דרדיק 38 יום, כנגד הצו המנהלי אותו הוציא אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט כנגדו, ואשר במסגרתו שבת רעב (חדשות)כיכר השבת
3 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 6 סמוך למחלף אליקים
בשעה 16:20 אירעה תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף אליקים. צוותי מד"א פינו לבתי החולים רמב"ם והעמק 3 פצועים: גבר בן 26 במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה ושני פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
תיעוד דרמטי מאיראן: הנוזל השחור שמציף את חופי המדינה - וזה הגורם לתופעה
שכבות עבות של נפט שחור מכסות את האיים האיראניים • דליפות מתמשכות ממכליות שנפגעו במהלך הסכסוך | אסון אקולוגי שיימשך שנים (בעולם)כיכר השבת