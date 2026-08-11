מהמיינסטרים החרדי: תלמיד ישיבה נעצר לאחר "תרגיל מסריח" של המשטרה | החרדים משתלטים על הליכוד: הקרב על החרדים המודרנים עולה שלב | השאלה שמסעירה את דגל התורה: מי תדרך את עיתון 'הארץ'? | אירוע דריסה בקנדה: נשלל החשש מאירוע אנטישמי | חנן בן ארי "כובש" את עולם הישיבות החסידי (מעייריב)

איצלה כץ