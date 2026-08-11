ילד בן 12 נפצע קל בתאונה בין טרקטורון לרכב באבו גוש

מבזקים נוספים
תיעוד ראשוני; האדמו"רים מגור וויז'ניץ בכינוס הענק הערב
אלפי חסידי ויז'ניץ מתכנסים בשעה זו בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים, בכינוס למען הצלת עולם התורה | האדמו"ר מגור פיאר והופיע במעמד בעת הופעתו של האדמו"ר מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
פעוט כבן שנתיים טבע בבריכה ציבורית בחיפה ופונה במצב בינוני
פעוט כבן שנתיים טבע הערב (21:37) בבריכה ציבורית בחיפה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, כשהוא מעורפל הכרה.קובי רוזן
צה"ל הטיל צו סגירה בשומרון בעקבות השתלטות ישראלים על בתים פלסטיניים
צה"ל הודיע כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים קוצרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון, תוך השתלטות עליהם. בעקבות כך הוטל צו שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב המקום. צה"ל הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". אתמול זוהו אזרחים ישראלים שניסו להיכנס לשטח הסגור בתוך אמבולנס שתואם מעברו. כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י ביצעו בידוק באמבולנס.ב. ניסני
66 חברי מזכירות הליכוד תמכו בהצעות נתניהו לפני עצירת ההצבעה
רגע לפני שבית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה במזכירות, הושג רוב גדול להצעות ראש הממשלה. 66 חברי מזכירות הצביעו בעד ההצעה כולה, 2 נגד (ביניהם חבר הכנסת עמית הלוי), ו-4 נגד שריון חיים כץ. בסך הכל הצביעו 73 חברי מזכירות, 27 נותרו.כיכר השבת
הטילו מצור על הכפר: צה"ל הגיב בחומרה על האירועים בכפר קוסרה | צפו
צה"ל הגיב בחומרה למצור שהטילו מתיישבים על כפר קוסרה שמדרום לשכם | הצבא הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית ומגונה" (בארץ)משה בשן
המשטרה מתחייבת ל'כיכר': עריק שיבוא להגיש תלונה לא ייעצר | פרטים חדשים על התקרית בלהב
המשטרה אמרה היום בשיחה עם 'כיכר השבת' כי עריק שמגיע לתחנת המשטרה לשם הגשת תלונה לא ייעצר, והבהירה כי הבחור שנחקר בלהב והועבר למשטרה הצבאית - היה חשוד (חרדים)קובי ישראל
רק הטנקים של ישראל: קפריסין קיבלה הצעה מיוון - ומעדיפה את שלנו
קפריסין מעוניינת לרכוש מספר טנקי מרכבה ישראלים שהוכיחו את יעילותם בשטח במהלך מלחמות עזה ולבנון | למרות הצעה מקבילה מיוון, קפריסין התעקשה על הטנקים הישראלים (חדשות)כיכר השבת
שני ילדים נפגעו מרכב בשבלי - אחד במצב בינוני
שני ילדים נפגעו הערב (18:31) מרכב בשבלי. צוותי מד"א מפנים למרכז הרפואי פוריה ילד בן 5 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית וילד בן 7 במצב קל.קובי רוזן