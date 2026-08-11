שני ילדים נפגעו מרכב בשבלי - אחד במצב בינוני

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המשטרה מתחייבת ל'כיכר': עריק שיבוא להגיש תלונה לא ייעצר - הנחקר בלהב היה חשוד
המשטרה אמרה היום בשיחה עם 'כיכר השבת' כי עריק שמגיע לתחנת המשטרה לשם הגשת תלונה לא ייעצר, והבהירה כי הבחור שנחקר בלהב והועבר למשטרה הצבאית - היה חשוד (חרדים)קובי ישראל
רק הטנקים של ישראל: קפריסין קיבלה הצעה מיוון - ומעדיפה את שלנו
קפריסין מעוניינת לרכוש מספר טנקי מרכבה ישראלים שהוכיחו את יעילותם בשטח במהלך מלחמות עזה ולבנון | למרות הצעה מקבילה מיוון, קפריסין התעקשה על הטנקים הישראלים (חדשות)כיכר השבת
ישראל ווונצואלה מחדשות יחסים קונסולריים לאחר 16 שנה
ישראל ווונצואלה הסכימו על חידוש היחסים הקונסולריים ביניהן, בעקבות שיחות בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ הוונצואלי פליקס פלאסנסיה. סוכם על הקמת מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחי שתי המדינות. המהלך יוצר ערוץ תיאום רשמי בין המדינות, שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 2009. בנוסף, סוכם על המשך שיתוף פעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידת האדמה בוונצואלה.קובי אטינגר
ילד בן 12 נפצע קל בתאונה בין טרקטורון לרכב באבו גוש
תאונת דרכים בין טרקטורון חשמלי לרכב אירעה ברחוב מעלה החמישה באבו גוש. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לילד כבן 12 שנפצע באורח קל.קובי רוזן
נעצר חשוד שהחזיק רימון הלם ברחוב בלפור בבת ים
שוטרי תחנת בת ים עצרו תושב אזור המרכז בן 22 ברחוב בלפור בבת ים, לאחר שהתקבל דיווח כי הוא מחזיק רימון ומתכוון להשליכו. במעצרו נתפס ברשותו רימון הלם.קובי רוזן
היסטוריה: אחרי נפילת מדורו והסיוע של צה"ל ברעידה - ישראל וונצואלה מחדשות יחסים
אחרי נפילת הרודן ניקולס מדורו והסיוע של המשלחת הישראלית לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את וונצואלה, שתי המדינות הודיעו על חידוש יחסיהן ברמה הקונסולרית | ההודעה המלאה (חדשות)כיכר השבת
ח"כ אבי מעוז מכוון לתיק החינוך: "אקבע מדיניות של תקצוב שווה לכל ילד - ללא קשר ללימודי ליבה"
יו"ר 'נועם לישראל', ח"כ אבי מעוז, מצהיר בריאיון באולפן 'כיכר' על ריצה עצמאית עד הסוף לדבריו כדי להציל את שלטון הימין, מציב את תיק החינוך כתנאי ומבטיח תקצוב מלא למוסדות החרדיים ללא התניה בלימודי ליבה, לצד עמדה נחרצת בחוק הגיוס: "מי שלומד תורה לא יתגייס" | וגם: הפניה למאוכזבים החרדים • צפו (חדשות)ישי כהן