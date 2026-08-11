שני ילדים נפגעו מרכב בשבלי - אחד במצב בינוני

יו"ר 'נועם לישראל', ח"כ אבי מעוז, מצהיר בריאיון באולפן 'כיכר' על ריצה עצמאית עד הסוף לדבריו כדי להציל את שלטון הימין, מציב את תיק החינוך כתנאי ומבטיח תקצוב מלא למוסדות החרדיים ללא התניה בלימודי ליבה, לצד עמדה נחרצת בחוק הגיוס: "מי שלומד תורה לא יתגייס" | וגם: הפניה למאוכזבים החרדים • צפו (חדשות)

ישי כהן