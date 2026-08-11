רגע לפני שבית הדין של הליכוד עצר את ההצבעה במזכירות, הושג רוב גדול להצעות ראש הממשלה. 66 חברי מזכירות הצביעו בעד ההצעה כולה, 2 נגד (ביניהם חבר הכנסת עמית הלוי), ו-4 נגד שריון חיים כץ. בסך הכל הצביעו 73 חברי מזכירות, 27 נותרו.

כיכר השבת