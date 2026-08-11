תיעוד ראשוני; האדמו"רים מגור וויז'ניץ בכינוס הענק הערב

צה"ל הודיע כי בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים קוצרה וג'אלוד שבחטיבת שומרון, תוך השתלטות עליהם. בעקבות כך הוטל צו שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב המקום. צה"ל הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה". אתמול זוהו אזרחים ישראלים שניסו להיכנס לשטח הסגור בתוך אמבולנס שתואם מעברו. כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י ביצעו בידוק באמבולנס.

ב. ניסני