שני הרוגים ופצועה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 383

צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

ב. ניסני