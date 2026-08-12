הנשיא טראמפ על איראן: "אם הם יעשה משהו - נמחק אותם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז פעמים רבות כי הוא אכן מתכוון להתמודד לכהונה שלישית, וזאת בניגוד לחוקה האמריקנית | אמש, נשאל טראמפ אם אכן יש לו תוכנית כזו - וזו התשובה האופיינית שלו | צפו (בעולם)

ישראל גראדווהל