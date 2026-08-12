מבזקים נוספים
הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית
בין כוונת המסוק למצלמת הדייג: התעיוד חשף את רגעי השיתוק של כלי השיט במפרץ עומאן ע"י צבא ארה"ב (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ נשאל אם הוא מתכוון להתמודד שוב בניגוד לחוק - וזו התשובה האופיינית
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז פעמים רבות כי הוא אכן מתכוון להתמודד לכהונה שלישית, וזאת בניגוד לחוקה האמריקנית | אמש, נשאל טראמפ אם אכן יש לו תוכנית כזו - וזו התשובה האופיינית שלו | צפו (בעולם)ישראל גראדווהל
"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה
מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)יוסי נכטיגל
חובש איחוד הצלה הציל אישה מהתקף אלרגי מסכן חיים בחריש
צוותי איחוד הצלה הצילו אישה בת 42 שסבלה מהתקף אלרגי מסכן חיים ברחוב שוהם בחריש. החובש איאן חמץ הזריק לה אמפולת אדרנלין, ולאחר הטיפול מצבה התייצב. האישה פונתה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
גבר נרצח בירי בשפרעם — המשטרה פתחה בחקירה
גבר נהרג מירי בעיר שפרעם. שוטרים שהגיעו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים. המשטרה פתחה בחקירה ברקע פלילי.קובי רוזן
משפחה חולצה מדירה בוערת | השריפה פרצה ממחשב נייד שהושאר בטעינה
מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה גרם לשריפה בדירה • משפחה עם תינוק חולצה במצב קל | כבאות והצלה מזהירה: אסור להניח מחשב נייד על רהיטים (בארץ)קובי רוזן
ביממה האחרונה של בין הזמנים: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ
ירידה קלה בטמפרטורות, אך עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ; אזהרה אדומה הופעלה בבקעה, בערבה ובים המלח | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
מועצת הביטחון דנה באלימות מתנחלים, דנון תקף:"זה לא צדק, זו דעה קדומה"
השגריר דנון הבהיר במועצת הביטחון כי היישובים ביהודה ושומרון יישארו • תקף את הסטנדרט הכפול המתמקד באלימות מתנחלים תוך התעלמות מטרור פלסטיני | "זה לא צדק, זו דעה קדומה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי