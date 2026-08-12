מבזקים נוספים
טרגדיה קורעת לב בירושלים; המורה ריקי פייבלזון ע"ה – הלכה לעולמה בדמי ימיה
ברוך דיין האמת: בירושלים נפטרה לבית עולמה המורה הנערצת, הבחורה רבקה פייבלזון ע"ה, לאחר שהתמוטטה בביתה כתוצאה מהתקף אסטמה חריף • הלווייתה תתקיים היום בירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
התנגש עם הרכב בחנות פלאפל - והוריד חצי בניין: זה העונש שקיבל הנהג
צעיר בן 21 נשפט למאסר בפועל לאחר שנהג במהירות מופרזת, השתמש בטלפון נייד וגרם לקריסת מבנה ולפציעת נוסעת| השופט ציין כי הנהג קיבל החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך והגדיר כנס את העובדה שהאירוע לא הסתיים באסון כבד יותר (בעולם)כיכר השבת
דרמה בשמים: מטוס צלל מאות רגל בפתאומיות - הטייס נתפס על חם
17 פצועים וזימון דחוף של המנכ"ל: התפתחות דרמטית בחקירת אירוע הבטיחות החמור בטיסה מפוקט (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מפחיד: חמוש בסכין ורודף אחרי אישה ברחוב - כך זה הסתיים
אירוע חריג התרחש ביום שני בהונג קונג כאשר חשוד פתח במסע דקירות ברחובות ורדף אחרי אזרחים תמימים | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים רגעי האימה כאשר אזרחים מנסים לברוח מהחמוש, במקביל לאזרחים המנסים להשתלט עליו (בעולם)כיכר השבת
הדייג נשכב על הסיפון ותיעד את מסוק אפאצ'י מכניע מכלית
בין כוונת המסוק למצלמת הדייג: התעיוד חשף את רגעי השיתוק של כלי השיט במפרץ עומאן ע"י צבא ארה"ב (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ נשאל אם הוא מתכוון להתמודד שוב בניגוד לחוק - וזו התשובה האופיינית
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז פעמים רבות כי הוא אכן מתכוון להתמודד לכהונה שלישית, וזאת בניגוד לחוקה האמריקנית | אמש, נשאל טראמפ אם אכן יש לו תוכנית כזו - וזו התשובה האופיינית שלו | צפו (בעולם)ישראל גראדווהל
"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה
מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)יוסי נכטיגל
חובש איחוד הצלה הציל אישה מהתקף אלרגי מסכן חיים בחריש
צוותי איחוד הצלה הצילו אישה בת 42 שסבלה מהתקף אלרגי מסכן חיים ברחוב שוהם בחריש. החובש איאן חמץ הזריק לה אמפולת אדרנלין, ולאחר הטיפול מצבה התייצב. האישה פונתה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן