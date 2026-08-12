מבזקים נוספים
"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה
מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)יוסי נכטיגל
חובש איחוד הצלה הציל אישה מהתקף אלרגי מסכן חיים בחריש
צוותי איחוד הצלה הצילו אישה בת 42 שסבלה מהתקף אלרגי מסכן חיים ברחוב שוהם בחריש. החובש איאן חמץ הזריק לה אמפולת אדרנלין, ולאחר הטיפול מצבה התייצב. האישה פונתה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
גבר נרצח בירי בשפרעם — המשטרה פתחה בחקירה
גבר נהרג מירי בעיר שפרעם. שוטרים שהגיעו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים. המשטרה פתחה בחקירה ברקע פלילי.קובי רוזן
ביממה האחרונה של בין הזמנים: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ
ירידה קלה בטמפרטורות, אך עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ; אזהרה אדומה הופעלה בבקעה, בערבה ובים המלח | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
כך ניר ברקת ניסה להוביל הפיכה ולהפיל את רה"מ | זו הנקמה הכואבת של נתניהו
גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי נועד לפגוע בניר ברקת • הרקע: ניסיון הפיכה של ברקת בימים שלאחר מתקפת הפתע של חמאס | "ברקת פעל להפיל את נתניהו - עכשיו הנקמה" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מועצת הביטחון דנה באלימות מתנחלים, דנון תקף:"זה לא צדק, זו דעה קדומה"
השגריר דנון הבהיר במועצת הביטחון כי היישובים ביהודה ושומרון יישארו • תקף את הסטנדרט הכפול המתמקד באלימות מתנחלים תוך התעלמות מטרור פלסטיני | "זה לא צדק, זו דעה קדומה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טרגדיה נוראית: הרב מאיר תורג'מן זצ"ל נהרג בתאונה קטלנית סמוך לבית שמש | הותיר תשעה יתומים
שני גברים כבני 40 נהרגו בהתנגשות חזיתית קשהסמוך לבית שמש, בהם הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, אב לתשעה שרק בתחילת השבוע חגג בר מצווה לבנו; אישה נוספת נפצעה באורח בינוני, וכוחות ההצלה תיארו זירה מרוסקת ומורכבת: "לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם" | תיעוד קשה מהזירה הקטלנית (חדשות, דיין האמת)חזקי שטרן
הנשיא טראמפ על איראן: "אם הם יעשה משהו - נמחק אותם"
הנשיא טען לשליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז והבהיר כי אינו סומך על טהרן: "שיקרו לי ללא הרף; אם ינסו משהו – נמחק אותם" | במקביל, התייחס לדיווחים על הברחתו במשאית קייטרינג מטורקיה והאיומים על חייו: "אני פשוט מציית להנחיות השירות החשאי, אני מקבל איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם" (בעולם)כיכר השבת