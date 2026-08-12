הנשיא טען לשליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז והבהיר כי אינו סומך על טהרן: "שיקרו לי ללא הרף; אם ינסו משהו – נמחק אותם" | במקביל, התייחס לדיווחים על הברחתו במשאית קייטרינג מטורקיה והאיומים על חייו: "אני פשוט מציית להנחיות השירות החשאי, אני מקבל איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם" (בעולם)

כיכר השבת