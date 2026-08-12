גבר נרצח בירי בשפרעם — המשטרה פתחה בחקירה

מבזקים נוספים
טראמפ נשאל אם הוא מתכוון להתמודד שוב בניגוד לחוק - וזו התשובה האופיינית
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז פעמים רבות כי הוא אכן מתכוון להתמודד לכהונה שלישית, וזאת בניגוד לחוקה האמריקנית | אמש, נשאל טראמפ אם אכן יש לו תוכנית כזו - וזו התשובה האופיינית שלו | צפו (בעולם)ישראל גראדווהל
"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה
מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)יוסי נכטיגל
חובש איחוד הצלה הציל אישה מהתקף אלרגי מסכן חיים בחריש
צוותי איחוד הצלה הצילו אישה בת 42 שסבלה מהתקף אלרגי מסכן חיים ברחוב שוהם בחריש. החובש איאן חמץ הזריק לה אמפולת אדרנלין, ולאחר הטיפול מצבה התייצב. האישה פונתה לבית החולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
משפחה חולצה מדירה בוערת | השריפה פרצה ממחשב נייד שהושאר בטעינה
מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה גרם לשריפה בדירה • משפחה עם תינוק חולצה במצב קל | כבאות והצלה מזהירה: אסור להניח מחשב נייד על רהיטים (בארץ)קובי רוזן
ביממה האחרונה של בין הזמנים: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ
ירידה קלה בטמפרטורות, אך עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ; אזהרה אדומה הופעלה בבקעה, בערבה ובים המלח | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
כך ניר ברקת ניסה להוביל הפיכה ולהפיל את רה"מ | זו הנקמה הכואבת של נתניהו
גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי נועד לפגוע בניר ברקת • הרקע: ניסיון הפיכה של ברקת בימים שלאחר מתקפת הפתע של חמאס | "ברקת פעל להפיל את נתניהו - עכשיו הנקמה" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מועצת הביטחון דנה באלימות מתנחלים, דנון תקף:"זה לא צדק, זו דעה קדומה"
השגריר דנון הבהיר במועצת הביטחון כי היישובים ביהודה ושומרון יישארו • תקף את הסטנדרט הכפול המתמקד באלימות מתנחלים תוך התעלמות מטרור פלסטיני | "זה לא צדק, זו דעה קדומה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טרגדיה נוראית: הרב מאיר תורג'מן זצ"ל נהרג בתאונה קטלנית סמוך לבית שמש | הותיר תשעה יתומים
שני גברים כבני 40 נהרגו בהתנגשות חזיתית קשהסמוך לבית שמש, בהם הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, אב לתשעה שרק בתחילת השבוע חגג בר מצווה לבנו; אישה נוספת נפצעה באורח בינוני, וכוחות ההצלה תיארו זירה מרוסקת ומורכבת: "לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם" | תיעוד קשה מהזירה הקטלנית (חדשות, דיין האמת)חזקי שטרן