חובש איחוד הצלה הציל אישה מהתקף אלרגי מסכן חיים בחריש

מבזקים נוספים
טראמפ נשאל אם הוא מתכוון להתמודד שוב בניגוד לחוק - וזו התשובה האופיינית
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז פעמים רבות כי הוא אכן מתכוון להתמודד לכהונה שלישית, וזאת בניגוד לחוקה האמריקנית | אמש, נשאל טראמפ אם אכן יש לו תוכנית כזו - וזו התשובה האופיינית שלו | צפו (בעולם)ישראל גראדווהל
"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה
מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)יוסי נכטיגל
גבר נרצח בירי בשפרעם — המשטרה פתחה בחקירה
גבר נהרג מירי בעיר שפרעם. שוטרים שהגיעו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים. המשטרה פתחה בחקירה ברקע פלילי.קובי רוזן
משפחה חולצה מדירה בוערת | השריפה פרצה ממחשב נייד שהושאר בטעינה
מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה גרם לשריפה בדירה • משפחה עם תינוק חולצה במצב קל | כבאות והצלה מזהירה: אסור להניח מחשב נייד על רהיטים (בארץ)קובי רוזן
ביממה האחרונה של בין הזמנים: עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ
ירידה קלה בטמפרטורות, אך עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ; אזהרה אדומה הופעלה בבקעה, בערבה ובים המלח | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
כך ניר ברקת ניסה להוביל הפיכה ולהפיל את רה"מ | זו הנקמה הכואבת של נתניהו
גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי נועד לפגוע בניר ברקת • הרקע: ניסיון הפיכה של ברקת בימים שלאחר מתקפת הפתע של חמאס | "ברקת פעל להפיל את נתניהו - עכשיו הנקמה" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מועצת הביטחון דנה באלימות מתנחלים, דנון תקף:"זה לא צדק, זו דעה קדומה"
השגריר דנון הבהיר במועצת הביטחון כי היישובים ביהודה ושומרון יישארו • תקף את הסטנדרט הכפול המתמקד באלימות מתנחלים תוך התעלמות מטרור פלסטיני | "זה לא צדק, זו דעה קדומה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טרגדיה נוראית: הרב מאיר תורג'מן זצ"ל נהרג בתאונה קטלנית סמוך לבית שמש | הותיר תשעה יתומים
שני גברים כבני 40 נהרגו בהתנגשות חזיתית קשהסמוך לבית שמש, בהם הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, אב לתשעה שרק בתחילת השבוע חגג בר מצווה לבנו; אישה נוספת נפצעה באורח בינוני, וכוחות ההצלה תיארו זירה מרוסקת ומורכבת: "לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם" | תיעוד קשה מהזירה הקטלנית (חדשות, דיין האמת)חזקי שטרן