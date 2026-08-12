צעיר בן 21 נשפט למאסר בפועל לאחר שנהג במהירות מופרזת, השתמש בטלפון נייד וגרם לקריסת מבנה ולפציעת נוסעת| השופט ציין כי הנהג קיבל החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך והגדיר כנס את העובדה שהאירוע לא הסתיים באסון כבד יותר (בעולם)

כיכר השבת