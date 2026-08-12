מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים

מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מג"ב איו"ש סיירו הבוקר בכפר קוצרה ובמאחזים הסמוכים. כוחות מג"ב פינו סככה שהוקמה בשטח B שעליו הוטל צו שטח צבאי סגור, ופועלים לפינוי האזרחים ששהו בה. המפקדים התייחסו בחומרה למעשים שביצעו אזרחים ישראלים כלפי משפחה פלסטינית המתגוררת במקום, והנחו על מספר צעדים. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי כוח צה"ל שתועד במקום לפני מספר ימים.

ב. ניסני