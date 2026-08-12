מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים

מבזקים נוספים
אותר קברו של שלמה חיימסון ז"ל - חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע
במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, נקבע כי החלל שלמה חיימסון ז"ל ממגורשי קפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה (צבא)ב. ניסני
הרשת הערבית סוערת: מי צריך אוזמפיק כשיש את "דיאטת בן גביר"?
מ"קייטנה" למשטר צנע: התמונות של האסיר מטולכרם חושפות שוב את המציאות החדשה בבתי הכלא הביטחוניים (חדשות בארץ)דני שפיץ
היכולת המפחידה של הטיל האיראני החדש - והאסטרטגיה שמתישה את ארה"ב
הניו יורק טיימס חושף את האסטרטגיה האיראנית החדשה, שעלתה בחייהם של שלושה חיילים בירדן | המחסור במלאי האמריקני נגרם כתוצאה מאותה אסטרטגיה איראנית |כך הצליחה איראן לשתק את ארה"ב הגדולה (חדשות)כיכר השבת
אוקראינה תקפה את נמל נובורוסיסק הרוסי במתקפת כטב"מים נרחבת
אוקראינה ביצעה הלילה מתקפת כטב"מים נרחבת על נמל נובורוסיסק, אחד הנמלים הרוסיים הגדולים בים השחור. לפי דיווחים, זו מתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר על הנמל מאז תחילת המלחמה. שריפות פרצו בנמל המסחרי, בתשתיות תבואה ובמפעל מוצרי התבואה. מערכות לניטור שריפות זיהו מוקדי אש רבים ברחבי עיר הנמל, ושריפה נוספת דווחה בבסיס הצי הסמוך. מערכות ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית הרוסיות פעלו באינטנסיביות במהלך המתקפה.קובי אטינגר
הולכת רגל כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב בחדרה
אישה כבת 65 נהרגה הבוקר (09:31) מפגיעת רכב ברחוב ליאור בוקר בחדרה. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותה עקב חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מפקדי צה"ל סיירו בכפר קוצרה ופינו סככה שהוקמה ליד בית פלסטיני
מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מג"ב איו"ש סיירו הבוקר בכפר קוצרה ובמאחזים הסמוכים. כוחות מג"ב פינו סככה שהוקמה בשטח B שעליו הוטל צו שטח צבאי סגור, ופועלים לפינוי האזרחים ששהו בה. המפקדים התייחסו בחומרה למעשים שביצעו אזרחים ישראלים כלפי משפחה פלסטינית המתגוררת במקום, והנחו על מספר צעדים. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי כוח צה"ל שתועד במקום לפני מספר ימים.ב. ניסני
משרד הבריאות מסיר את אזהרת הרחצה בחופי חיפה
משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף הכרמל וחוף הסטודנטים בחיפה, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים. הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
אבל כבד בעולם החזנות: החזן הרב מאיר עבוד ז"ל נפטר בפתאומיות
ברוך דיין האמת: המונים ליוו למנוחות את החזן והפייטן הדגול הרב מאיר עבוד ע"ה, אשר נפטר בפתע פתאום והוא בן 75 בפטירתו • קווים ראשונים לדמותו של המנוח ז"ל אשר שימר את נוסח חלאב והלהיב לבבות ישראל לאביהם שבשמים (דיין האמת)חיים רוזנבוים