אבל כבד בעולם החזנות: החזן הרב מאיר עבוד ז"ל נפטר בפתאומיות

מבזקים נוספים
כתב אישום הוגש נגד 2 חשודים בהשלכת רימונים והצתת רכב
משטרת מחוז מרכז פענחה שלושה אירועי פשיעה חמורים מחודש שעבר: השלכת רימון רסס לבניין מגורים בראשון לציון, השלכת רימון הלם לבניין ברמת גן, והצתת רכב שטח בנתניה. שני תושבי מודיעין בשנות ה-20 נעצרו ונחקרו, והיום הוגש נגדם כתב אישום בגין שלושת האירועים. החשודים נתפסו דקות לאחר השלכת הרימון ברמת גן, והחקירה קשרה אותם גם לשני האירועים הנוספים.קובי רוזן
המינהל האזרחי מוריד 26 מבנים בלתי חוקיים בגנים וכדים
המינהל האזרחי החל הבוקר במבצע להריסת 26 מבנים ערביים בלתי חוקיים באזור גנים וכדים בצפון השומרון. המבצע מתבצע בהנחיית שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לקראת חידוש ההתיישבות באזור.כיכר השבת
"זה בסדר אם רוביו היה מחוסל?" | ביקורת קשה בארה"ב על תרגיל המטוס
גוברת הביקורת בארה"ב לאחר שנחשף כי נשיא ארה"ב השתמש במזכיר המדינה וצוות העיתונאים כמטרות ניידות לתקיפה איראנית, בזמן שהוא הסתתר במטוס צבאי | המהלך החריג של טראמפ גורם לסערה (חדשות)ישראל גראדווהל
טרגדיה קורעת לב בשווייץ | המו"ץ הנודע מבורו פארק נפטר בשנתו - בדמי ימיו
הלם ותדהמה ברחובות בורו פארק עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו הפתאומית של הדיין הנערץ, הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מחשובי המו"צים בחצה"ק צאנז קלויזנבורג | המנוח זצ"ל נפטר בפתאומיות בשנתו מאירוע לבבי במהלך שהותו בשווייץ | עסקנים פועלים לשחרור ארונו לקבורה בארה"ב (דיין האמת)חיים רוזנבוים
אותר קברו של שלמה חיימסון ז"ל - חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע
במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, נקבע כי החלל שלמה חיימסון ז"ל ממגורשי קפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה (צבא)ב. ניסני
הרשת הערבית סוערת: מי צריך אוזמפיק כשיש את "דיאטת בן גביר"?
מ"קייטנה" למשטר צנע: התמונות של האסיר מטולכרם חושפות שוב את המציאות החדשה בבתי הכלא הביטחוניים (חדשות בארץ)דני שפיץ
היכולת המפחידה של הטיל האיראני החדש - והאסטרטגיה שמתישה את ארה"ב
הניו יורק טיימס חושף את האסטרטגיה האיראנית החדשה, שעלתה בחייהם של שלושה חיילים בירדן | המחסור במלאי האמריקני נגרם כתוצאה מאותה אסטרטגיה איראנית |כך הצליחה איראן לשתק את ארה"ב הגדולה (חדשות)כיכר השבת
אוקראינה תקפה את נמל נובורוסיסק הרוסי במתקפת כטב"מים נרחבת
אוקראינה ביצעה הלילה מתקפת כטב"מים נרחבת על נמל נובורוסיסק, אחד הנמלים הרוסיים הגדולים בים השחור. לפי דיווחים, זו מתקפת הכטב"מים הגדולה ביותר על הנמל מאז תחילת המלחמה. שריפות פרצו בנמל המסחרי, בתשתיות תבואה ובמפעל מוצרי התבואה. מערכות לניטור שריפות זיהו מוקדי אש רבים ברחבי עיר הנמל, ושריפה נוספת דווחה בבסיס הצי הסמוך. מערכות ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית הרוסיות פעלו באינטנסיביות במהלך המתקפה.קובי אטינגר