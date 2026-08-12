אבל כבד בעולם החזנות: החזן הרב מאיר עבוד ז"ל נפטר בפתאומיות

הניו יורק טיימס חושף את האסטרטגיה האיראנית החדשה, שעלתה בחייהם של שלושה חיילים בירדן | המחסור במלאי האמריקני נגרם כתוצאה מאותה אסטרטגיה איראנית |כך הצליחה איראן לשתק את ארה"ב הגדולה (חדשות)

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