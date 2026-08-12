הלם ותדהמה ברחובות בורו פארק עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו הפתאומית של הדיין הנערץ, הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מחשובי המו"צים בחצה"ק צאנז קלויזנבורג | המנוח זצ"ל נפטר בפתאומיות בשנתו מאירוע לבבי במהלך שהותו בשווייץ | עסקנים פועלים לשחרור ארונו לקבורה בארה"ב (דיין האמת)

חיים רוזנבוים