סיוט בלילה: בני המשפחה נאלצו לברוח מביתם בגלל מה שקרה בחוץ

מבזקים נוספים
עוד מצטרף למפלגה של בנט - והפעם הייטקיסט שנפצע בעזה | אלו הפרטים
יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, הודיע היום על הצטרפותו של יזם ההייטק מתי גיל, מנכ"ל AION Labs • גיל: "אחרי שנים עשייה, הבנתי שהגיע הזמן לתרום" | כל הפרטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אברך צעיר בן 24 נלחם על חייו לאחר שטבע בבריכה; פונה במצב קריטי
אברך כבן 24 מישיבת BMG המפורסמת בליקווד פונה במצב קריטי לאחר שטבע בבריכה. הוסף לו שם ברוך לסגולה לבריאות והחלמה | עצרת תפילה מרכזית נערכה אמש (חרדים)מישאל לוי
ההישג החרדי - בלוף? מחקר: המס על משקאות מתוקים גבוה - גם אחרי הביטול
רשות המסים פרסמה מחקר על השפעת המס שהוטל ב-2022 ובוטל ב-2023 • הצריכה לא חזרה לרמתה המקורית והמחירים נותרו גבוהים • במגזר החרדי נרשמה השפעה גדולה במיוחד (כלכלה בארץ)קובי אטינגר
לא רוצים להלחיץ, אבל לפי הסטטיסטיקה היבשה, השעון מתקתק | שווה קריאה!
בעוד העולם של 2026 רועד ומונה קורבנות בקולומביה ובוונצואלה, הסטטיסטיקה המפחידה של השבר הסורי-אפריקני מדירה שינה מעיני מומחים בישראל (חדשות בארץ)דני שפיץ
בית הדין של הליכוד הכריע: השריון של חיים כץ אושר - זו המשמעות הרחבה
בית הדין דחה עתירות נגד שריון השר חיים כץ • עוד הוא קבע: נתניהו מוסמך לשריין אותו גם לפני הפריימריז | "שר מצליח עדיף על מועמד חדש" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
הבוס של בני ברק והח"כ הבכיר מ'דגל התורה' חיתן את בת הזקונים | תיעוד נרחב
ראש עיריית בני ברק לשעבר וח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר • רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע שנערך באולמי 'קונקורד' בבני ברק | צפו בגלריה מהחתונה (חרדים)חנני ברייטקופף ואיציק אוחנה
איראן ידעה היכן הוא ישן - אותר אדם עם טיל כתף: פרטים חדשים מניסיון החיסול של טראמפ
המודיעין הישראלי העביר התרעה דרמטית על כוונת איראן להפיל את מטוס הנשיא • טראמפ הוברח במשאית קייטרינג בעוד בכירי הממשל שימשו כפיתיון | האיראנים קיבלו מודיעין מדויק על טראמפ | הפרטים החדשים על המבצע החשאי (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
29 שנה אחרי שניצח בתחרות אבטיחים: הגיע לגבות את החוב מהרב החרדי
29 שנים לאחר שניצח בתחרות אכילת אבטיחים בלונה פארק ל"ג בעומר של ישיבת חב"ד במסצ'וסטס, קיבל השבוע "איש הדגים" את הפרס שהובטח לו כילד | הפרס הוענק לו לאחר שבמהלך ביקור מקרי אצל השליח במקום, נזכר רייס בבדיחות הדעת בהבטחה הישנה משנת תשנ"ז, והרב מיהר לממש אותה במקום (אנשים)יוסי נכטיגל