בית הדין דחה עתירות נגד שריון השר חיים כץ • עוד הוא קבע: נתניהו מוסמך לשריין אותו גם לפני הפריימריז | "שר מצליח עדיף על מועמד חדש" (פוליטי מדיני)

קובי ישראל