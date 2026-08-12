משרד הבריאות סוגר את מסעדת "אושי אושי" בחדרה

מבזקים נוספים
לא רוצים להלחיץ, אבל לפי הסטטיסטיקה היבשה, השעון מתקתק | שווה קריאה!
בעוד העולם של 2026 רועד ומונה קורבנות בקולומביה ובוונצואלה, הסטטיסטיקה המפחידה של השבר הסורי-אפריקני מדירה שינה מעיני מומחים בישראל (חדשות בארץ)דני שפיץ
בית הדין של הליכוד הכריע: השריון של חיים כץ אושר - זו המשמעות הרחבה
בית הדין דחה עתירות נגד שריון השר חיים כץ • עוד הוא קבע: נתניהו מוסמך לשריין אותו גם לפני הפריימריז | "שר מצליח עדיף על מועמד חדש" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
הבוס של בני ברק והח"כ הבכיר מ'דגל התורה' חיתן את בת הזקונים | תיעוד נרחב
ראש עיריית בני ברק לשעבר וח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר • רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע שנערך באולמי 'קונקורד' בבני ברק | צפו בגלריה מהחתונה (חרדים)חנני ברייטקופף ואיציק אוחנה
איראן ידעה היכן הוא ישן - אותר אדם עם טיל כתף: פרטים חדשים מניסיון החיסול של טראמפ
המודיעין הישראלי העביר התרעה דרמטית על כוונת איראן להפיל את מטוס הנשיא • טראמפ הוברח במשאית קייטרינג בעוד בכירי הממשל שימשו כפיתיון | האיראנים קיבלו מודיעין מדויק על טראמפ | הפרטים החדשים על המבצע החשאי (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
29 שנה אחרי שניצח בתחרות אבטיחים: הגיע לגבות את החוב מהרב החרדי
29 שנים לאחר שניצח בתחרות אכילת אבטיחים בלונה פארק ל"ג בעומר של ישיבת חב"ד במסצ'וסטס, קיבל השבוע "איש הדגים" את הפרס שהובטח לו כילד | הפרס הוענק לו לאחר שבמהלך ביקור מקרי אצל השליח במקום, נזכר רייס בבדיחות הדעת בהבטחה הישנה משנת תשנ"ז, והרב מיהר לממש אותה במקום (אנשים)יוסי נכטיגל
בלשכת רה"מ: כך הופתע השר דודי אמסלם ביום הולדתו | תיעוד מרחיב לב
השר אמסלם התארח אצל ראש הממשלה לשיחה פוליטית • הצוות הפתיע אותו בעוגה לכבוד יום ההולדת | "יש משהו מיוחד ברגע קטן של חברות", מסר השר לאחר מכן (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
שמונה מי יודע: אלו הסיבות להתרוקנות נחלי הגליל בימי בין הזמנים
בין הזמנים בסיומו. וראו זה פלא: נחלי הגליל, שבדרך כלל עמוסים לעייפה - היו שקטים יחסית. מי שכן היה נמצא שם ברובו, היו בני הציבור החרדי והחרד"לי, והצניעות נשמרת בשיא | אלו הסיבות האפשריות (טיולים)ישראל שפירא
"השריפות כמעט תמיד מעשה ידי אדם" | אזהרה חמורה של קק"ל למטיילים
בזמן שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה על עומסי חום כבדים, גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי של קק"ל, מזהיר בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' מפני שילוב קטלני של יובש וחום | וגם, מה הלקחים מאסון הכרמל שיצילו את היישובים? | האזינו (בארץ)נריה סעדיה