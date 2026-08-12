פועל נפצע בינוני מנפילה מגובה באתר בנייה בטייבה

בין הזמנים בסיומו. וראו זה פלא: נחלי הגליל, שבדרך כלל עמוסים לעייפה - היו שקטים יחסית. מי שכן היה נמצא שם ברובו, היו בני הציבור החרדי והחרד"לי, והצניעות נשמרת בשיא | אלו הסיבות האפשריות (טיולים)

ישראל שפירא