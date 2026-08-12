פועל נפצע בינוני מנפילה מגובה באתר בנייה בטייבה

מבזקים נוספים
29 שנה אחרי שניצח בתחרות אבטיחים: הגיע לגבות את החוב מהרב החרדי
29 שנים לאחר שניצח בתחרות אכילת אבטיחים בלונה פארק ל"ג בעומר של ישיבת חב"ד במסצ'וסטס, קיבל השבוע "איש הדגים" את הפרס שהובטח לו כילד | הפרס הוענק לו לאחר שבמהלך ביקור מקרי אצל השליח במקום, נזכר רייס בבדיחות הדעת בהבטחה הישנה משנת תשנ"ז, והרב מיהר לממש אותה במקום (אנשים)יוסי נכטיגל
בלשכת רה"מ: כך הופתע השר דודי אמסלם ביום הולדתו | תיעוד מרחיב לב
השר אמסלם התארח אצל ראש הממשלה לשיחה פוליטית • הצוות הפתיע אותו בעוגה לכבוד יום ההולדת | "יש משהו מיוחד ברגע קטן של חברות", מסר השר לאחר מכן (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
שמונה מי יודע: אלו הסיבות להתרוקנות נחלי הגליל בימי בין הזמנים
בין הזמנים בסיומו. וראו זה פלא: נחלי הגליל, שבדרך כלל עמוסים לעייפה - היו שקטים יחסית. מי שכן היה נמצא שם ברובו, היו בני הציבור החרדי והחרד"לי, והצניעות נשמרת בשיא | אלו הסיבות האפשריות (טיולים)ישראל שפירא
"השריפות כמעט תמיד מעשה ידי אדם" | אזהרה חמורה של קק"ל למטיילים
בזמן שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה על עומסי חום כבדים, גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי של קק"ל, מזהיר בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' מפני שילוב קטלני של יובש וחום | וגם, מה הלקחים מאסון הכרמל שיצילו את היישובים? | האזינו (בארץ)נריה סעדיה
משרד הבריאות סוגר את מסעדת "אושי אושי" בחדרה
רופאת נפת חדרה, ד"ר מרוה מטאנס, חתמה על צו הפסקה מינהלי לעסק "אושי אושי" ברחוב פרופ' שכטמן 10 בחדרה. הצו ניתן במסגרת פעילות האכיפה של משרד הבריאות.יוסי נכטיגל
מבוכה לממדאני: מאשים את אנשי הצוות שלו אחרי הודעת המשטרה
ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, נאלץ לחזור בו בפומבי ולהאשים את צוותו ב"קצר בתקשורת", בעקבות הסירוב של המשטרה להקצות אבטחה עבור רעייתו בביקורה בסוריה ובלבנון. ההתקפלות של מגיעה לאחר שמשטרת ניו יורק יצאה בהודעה שסתרה לחלוטין את הודעת העירייה (בעולם)יוסי נכטיגל
זוועה בדנובה: 2 שלדי נאצים נמצאו רכובים על אופנוע בבודפשט
הבצורת הקשה חשפה סוד אפל בצלו של הפרלמנט: אופנוע סיירים שמור לחלוטין, שתי גולגולות ודיסקיות זיהוי שלא נשברו מעולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
"השריפות כמעט תמיד מעשה ידי אדם" | האזהרה חמורה של קק"ל למטיילים
בזמן שהשירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה על עומסי חום כבדים, גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי של קק"ל, מזהיר בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' מפני שילוב קטלני של יובש וחום | וגם, מה הלקחים מאסון הכרמל שיצילו את היישובים? | האזינו (בארץ)נריה סעדיה