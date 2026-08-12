29 שנים לאחר שניצח בתחרות אכילת אבטיחים בלונה פארק ל"ג בעומר של ישיבת חב"ד במסצ'וסטס, קיבל השבוע "איש הדגים" את הפרס שהובטח לו כילד | הפרס הוענק לו לאחר שבמהלך ביקור מקרי אצל השליח במקום, נזכר רייס בבדיחות הדעת בהבטחה הישנה משנת תשנ"ז, והרב מיהר לממש אותה במקום (אנשים)

יוסי נכטיגל