 דלג לתוכן הראשי
מבזקבין הזמנים מסוכן

אברך צעיר בן 24 נלחם על חייו לאחר שטבע בבריכה; פונה במצב קריטי

אברך כבן 24 מישיבת BMG המפורסמת בליקווד פונה במצב קריטי לאחר שטבע בבריכה. הוסף לו שם ברוך לסגולה לבריאות והחלמה | עצרת תפילה מרכזית נערכה אמש (חרדים)

החוף הנפרד באשדוד בבין הזמנים | צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

14:19

עוד מצטרף למפלגה של בנט - והפעם הייטקיסט שנפצע בעזה | אלו הפרטים

יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, הודיע היום על הצטרפותו של יזם ההייטק מתי גיל, מנכ"ל AION Labs • גיל: "אחרי שנים עשייה, הבנתי שהגיע הזמן לתרום" | כל הפרטים (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
14:11

ההישג החרדי - בלוף? מחקר: המס על משקאות מתוקים גבוה - גם אחרי הביטול

רשות המסים פרסמה מחקר על השפעת המס שהוטל ב-2022 ובוטל ב-2023 • הצריכה לא חזרה לרמתה המקורית והמחירים נותרו גבוהים • במגזר החרדי נרשמה השפעה גדולה במיוחד (כלכלה בארץ)

קובי אטינגר
13:43

לא רוצים להלחיץ, אבל לפי הסטטיסטיקה היבשה, השעון מתקתק | שווה קריאה!

בעוד העולם של 2026 רועד ומונה קורבנות בקולומביה ובוונצואלה, הסטטיסטיקה המפחידה של השבר הסורי-אפריקני מדירה שינה מעיני מומחים בישראל (חדשות בארץ)

דני שפיץ
13:42

בית הדין של הליכוד הכריע: השריון של חיים כץ אושר - זו המשמעות הרחבה

בית הדין דחה עתירות נגד שריון השר חיים כץ • עוד הוא קבע: נתניהו מוסמך לשריין אותו גם לפני הפריימריז | "שר מצליח עדיף על מועמד חדש" (פוליטי מדיני)

קובי ישראל
13:38

הבוס של בני ברק והח"כ הבכיר מ'דגל התורה' חיתן את בת הזקונים | תיעוד נרחב

ראש עיריית בני ברק לשעבר וח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר • רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע שנערך באולמי 'קונקורד' בבני ברק | צפו בגלריה מהחתונה (חרדים)

חנני ברייטקופף ואיציק אוחנה
13:27

איראן ידעה היכן הוא ישן - אותר אדם עם טיל כתף: פרטים חדשים מניסיון החיסול של טראמפ

המודיעין הישראלי העביר התרעה דרמטית על כוונת איראן להפיל את מטוס הנשיא • טראמפ הוברח במשאית קייטרינג בעוד בכירי הממשל שימשו כפיתיון | האיראנים קיבלו מודיעין מדויק על טראמפ | הפרטים החדשים על המבצע החשאי (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל
13:13

29 שנה אחרי שניצח בתחרות אבטיחים: הגיע לגבות את החוב מהרב החרדי

29 שנים לאחר שניצח בתחרות אכילת אבטיחים בלונה פארק ל"ג בעומר של ישיבת חב"ד במסצ'וסטס, קיבל השבוע "איש הדגים" את הפרס שהובטח לו כילד | הפרס הוענק לו לאחר שבמהלך ביקור מקרי אצל השליח במקום, נזכר רייס בבדיחות הדעת בהבטחה הישנה משנת תשנ"ז, והרב מיהר לממש אותה במקום (אנשים)

יוסי נכטיגל
13:13

בלשכת רה"מ: כך הופתע השר דודי אמסלם ביום הולדתו | תיעוד מרחיב לב

השר אמסלם התארח אצל ראש הממשלה לשיחה פוליטית • הצוות הפתיע אותו בעוגה לכבוד יום ההולדת | "יש משהו מיוחד ברגע קטן של חברות", מסר השר לאחר מכן (פוליטי מדיני)

יאיר טוקר
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר