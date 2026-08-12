צעקו בפרסית: העדות הדרמטית על המחבלים שהסתובבו בנחל עוז

מבזקים נוספים
טראמפ: איראן גמורה, השבח לאללה! אין להם כסף, המדינה שלהם הרוסה
הנשיא האמריקני מצהיר על תפיסת שליטה במעבר האסטרטגי • "המצור הימי שלנו מכונה חומת פלדה" | איראן איבדה את כל יכולותיה הצבאיות (בעולם)כיכר השבת
היעדרות האם ובתה בוינה: הערכת מצב בישראל וההחלטה שהתקבלה
המפכ"ל דני לוי הנחה בתום הערכת מצב שהתקיימה בישראל להקצות כל משאב נדרש לאיתור מלי וליאל יהלומי | הדירה בווינה שבאוסטריה, שבה שהו, נמצאה ריקה לחלוטין | מאמצים קדחתניים בזירה הבינלאומית (בעולם)חזקי שטרן
"בגלל שזה קשה - אני יודע שאני בדרך הנכונה" | הדוגמן הבינלאומי שנטש קריירה והפך לבחור ישיבה
הוא חי את החלום שכל צעיר חילוני רודף אחריו, צעד על מסלולים באיטליה והצטלם לקמפיינים נוצצים בגיאורגיה - אבל דווקא בשיא ההצלחה, הדוגמן והשחקן ינון אהרונוב הרגיש ריקנות עצומה | בריאיון גלוי ומרתק ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד", הוא מספר על הרגע שבו התפטר בהודעת טקסט ששלח למפיק בחו"ל, חושף למה עזב זוגיות בדרך לחופה לטובת סטנדר בישיבת 'אור החיים', ומסביר למה הוא עדיין הולך עם ציצית על גופייה • צפו (השם אחד)יוסי עבדו
טרגדיה נוראית: התינוקת שנחנקה מענב - נפטרה שבוע לפני חתונת אחותה
יעל רבקה בצלאל ע"ה נפטרה בשערי צדק לאחר שבועיים של מאבק • נחנקה מענב בביתה ברמות • שבוע לפני חתונת אחותה (חדשות חרדים)מישאל לוי
פקקי ענק במרכז הארץ; מפגינים מחזיקים טלאי צהוב ושרים על הכביש | צפו
כביש 4 נחסם בשני הכיוונים והמשטרה נערכת לחסימות נוספות במרכז הארץ - במיוחד באזור הכניסה לבני ברק | הרצ"פניקים מחדשים את המחאה אחרי כחמישה שבועות של שקט, ברקע הסגרת תלמיד הישיבה לכלא הצבאי | המשטרה: הבחור זומן כחשוד בזיוף רישיונות | פרטים ותיעודים מכל הזירות (חרדים)קובי ישראל
בית שמש רעדה: גדולי ישראל חיזקו את בחורי הישיבות במעמד עוצמתי | תיעוד
רבבות בני ישיבות מכל הארץ גדשו את האמפי פארק בעיר בית שמש, רגע לפני תחילת זמן אלול, במעמד השתתפו גדולי ישראל ולאחר מכן התקיים ערב מוזיקלי עם גדולי הזמר החסידי • הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש התקבלו בשירה אדירה | תיעוד וסיקור נרחב מנעילת בין הזמנים (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
פקקים ושיבושי תנועה בגוש דן; מפגיני 'הרצ"פניקים' החלו לחסום כבישים
כביש 4 נחסם בשני הכיוונים והמשטרה נערכת לחסימות נוספות • תלמידי הרב פרידמן מחדשים את המחאה אחרי 5 שבועות של שקט | המשטרה: הבחור זומן כחשוד בזיוף רישיונות (חרדים)קובי ישראל
נופשים בערד? אתם מחוייבים לתקנות של חסידי גור, כדאי שתכירו
אופניים לבנות אסור, סמארטפון רק בבית ובאישור - סיכום חופשה בעיר החסידית | כתב החוץ בדיווח דרמטי: פיתיון חי בשדה התעופה, המושך בחוטים, טיל הכתף והחשיפה של המוסד | למה הרצפניקים חוסמים כבישים בשביל חשוד בפלילים? |מה עושים בחורים שאיבדו סיפוק בלימוד? | דו-קרב באולפן על גבולות "אמונת חכמים" (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר