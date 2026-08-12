גנרל איראני: חמינאי לא מופיע בפומבי מסיבות ביטחוניות

אופניים לבנות אסור, סמארטפון רק בבית ובאישור - סיכום חופשה בעיר החסידית | כתב החוץ בדיווח דרמטי: פיתיון חי בשדה התעופה, המושך בחוטים, טיל הכתף והחשיפה של המוסד | למה הרצפניקים חוסמים כבישים בשביל חשוד בפלילים? |מה עושים בחורים שאיבדו סיפוק בלימוד? | דו-קרב באולפן על גבולות "אמונת חכמים" (דבר ראשון)

משה מנס וישראל מאיר