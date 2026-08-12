גנרל איראני: חמינאי לא מופיע בפומבי מסיבות ביטחוניות

מבזקים נוספים
הפלג שוב יוצא לרחובות: פקקי ענק ושיבושי תנועה כבדים במרכז הארץ; כביש 4 ליד בני ברק נחסם לתנועה
כביש 4 נחסם בשני הכיוונים והמשטרה נערכת לחסימות נוספות • תלמידי הרב פרידמן מחדשים את המחאה אחרי 5 שבועות של שקט | המשטרה: הבחור זומן כחשוד בזיוף רישיונות (חרדים)דניאל הרץ
בית שמש רעדה: גדולי ישראל חיזקו את בחורי הישיבות במעמד עוצמתי | תיעוד
רבבות בני ישיבות מכל הארץ גדשו את האמפי פארק בעיר בית שמש, רגע לפני תחילת זמן אלול, במעמד השתתפו גדולי ישראל ולאחר מכן התקיים ערב מוזיקלי עם גדולי הזמר החסידי • הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש התקבלו בשירה אדירה | תיעוד וסיקור נרחב מנעילת בין הזמנים (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
פקקים ושיבושי תנועה בגוש דן; מפגיני 'הרצ"פניקים' החלו לחסום כבישים
כביש 4 נחסם בשני הכיוונים והמשטרה נערכת לחסימות נוספות • תלמידי הרב פרידמן מחדשים את המחאה אחרי 5 שבועות של שקט | המשטרה: הבחור זומן כחשוד בזיוף רישיונות (חרדים)דניאל הרץ
נופשים בערד? אתם מחוייבים לתקנות של חסידי גור, כדאי שתכירו
אופניים לבנות אסור, סמארטפון רק בבית ובאישור - סיכום חופשה בעיר החסידית | כתב החוץ בדיווח דרמטי: פיתיון חי בשדה התעופה, המושך בחוטים, טיל הכתף והחשיפה של המוסד | למה הרצפניקים חוסמים כבישים בשביל חשוד בפלילים? |מה עושים בחורים שאיבדו סיפוק בלימוד? | דו-קרב באולפן על גבולות "אמונת חכמים" (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
השר סער באמירה משמעותית בגולן: "אפעל להכרה נוספת בריבונות ישראל"
שר החוץ נפגש עם ראשי הרשויות בגולן במג'דל שמס • במהלך הפגישה סיפר על פגישתו עם נשיא קולומביה והמהלך ההיסטורי | צפויים לחצים נוספים (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
עיכובים בנתב"ג בשל עומס תעופתי מעל יוון שמעכב טיסות | הפרטים
רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות במרחב האווירי שלה • בשל כך צפויים עיכובים מישראל בשעות הקרובות | נוסעים מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה (תעופה)איציק אברהם
התפתחות מפתיעה בפרשת בן הישיבה העריק שהוסגר מלהב 433 לכלא הצבאי
בן הישיבה שהוסגר למשטרה הצבאית לאחר חקירה בלהב 433 • האם התיק הפלילי הפתוח עשוי להביא לעיכוב הליכי הגיוס ואף לפטור משירות? | הפרטים המלאים (חרדים)קובי ישראל
מהנחיתה למאסר: חב מאסר שנמלט לפני 5 שנים נתפס 'על חם' בנתב"ג
יחידת 'ברקאי' של שב"ס השלימה את תפיסתו של נמלט שעזב את הארץ טרם תחילת ריצוי עונשו • בלשי היחידה קיבלו דיווח מביטחון נתב"ג והעבירו אותו למעצר | מאחורי סורג ובריח (חרדים)בני סולומון