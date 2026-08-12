הגנרל האיראני מוחמד רזא נקדי אישר כי המנהיג העליון עלי חמינאי לא נראה בפומבי במהלך המלחמה מסיבות ביטחוניות. "האסטרטגיה היא שלו. האויב שלנו פושע ואינו מציית לשום חוק", אמר נקדי. כשנשאל אם ראה את חמינאי, השיב: "בוא נעזוב את הנושא הזה".

קובי אטינגר