הרמטכ"ל מתגבר בגדוד חי"ר בקוסרה בעקבות התפרעויות יהודים

מבזקים נוספים
סערה חדשה בדרך? התכנית של מרדכי דוד לחודש הסליחות בלב תל אביב
פעיל הימין מרדכי דוד מתכנן להוציא לפועל החל משבוע הבא סדרת אירועי סליחות ותפילה המוניים במוקדים המרכזיים של תל אביב, בהם כיכר הבימה וכיכר דיזנגוף, תוך שימוש במערכות הגברה בעצמה גבוהה. דוד אף מעוניין להרחיב את הפעילות ולהתפלל ישירות מתחת לבתיהם של אישים שונים בעיר (בארץ)חזקי שטרן
"יותר מרוקאית מרגב": קטי שטרית בריאיון קליל על נחשים בכנסת, בג"ץ ושרה נתניהו
בין נחשים לשדים, שוחט במוגדור, ולילה סודי עם ביבי מעל ספר "חפץ חיים": ח"כ קטי שטרית התארחה בפגרת הכנסת ובין הזמנים בתוכנית "החדשות הלא חשובות" עם יוסי עבדו, ולא חסכה בכלום | צפו (החדשות הלא חשובות)יוסי עבדו
בג"ץ דחה בקשת שר המשפטים למנות מפקח חיצוני בפרשת שדה תימן
בג"ץ פסק נגד שר המשפטים ומנע ממנו למנות מפקח חיצוני על הדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן. בפועל, החקירה חוזרת לפרקליטות המדינה. הנשיא עמית קבע: "התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה". ח"כ בוארון וארגון לביא מתכוונים לדרוש דיון נוסף בהרכב מורחב, בטענה שסוגיה יסודית כזו "לא יכולה להסתיים ברוב מקרי של שני שופטים מול דעת מיעוט כה נוקבת".כיכר השבת
כלבה נגועה בכלבת נמצאה בגני יהושע ברמת גן
משרד הבריאות מדווח על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בחניון בגני יהושע ברמת גן. 10 אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת חיסון מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 7-12 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות תל אביב (טלפון 035684631) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. המשרד מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולגשת ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץ
אחרי כשלוש שעות של הפגנה בכביש 4, סמוך לכניסה לעיר החרדית בני ברק, במהלכה נחסם הכביש לתנועה - התפזרה הפגנת הרצפ"ניקים, שמחו על מעצר תלמידי הישיבות | במהלך ההפגנה ענדו מפגינים "טלאי צהוב" וחלקם החזיקו שלט עם תמונות מהשואה (חרדים)כיכר השבת
משטרת וינה: אין אינדיקציה לפלילים בהיעלמות מלי וליאל יהלומי
משטרת אוסטריה הודיעה כי בשלב זה אין אינדיקציה לפלילים באירוע. דובר המשטרה המקומית הבהיר כי נפתחו בירורים מול בתי חולים בשיתוף הדיפלומטים הישראלים, זאת לאחר שאיכון טלפוני הראה כי השתיים נראו לאחרונה בשבת באזור תחנת הרכבת בעיר (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל
המחבל צועד ברחוב; הוא לא מצפה למה שיקרה בעוד כמה שניות | צפו
צה"ל חיסל מהאוויר מפקד חוליה בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, בעת שתכנן להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב | לפי דיווחים, התקיפה חסרת התקדים בוצעה באישורו הישיר של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר - בעקבות הנחיות הדרג המדיני תחת לחץ אמריקני לעצור סיכולים ממוקדים שגרתיים. בתיעוד שפרסם צה"ל נראה המחבל צועד בלב ההריסות עד לרגע הפגיעה המדויקת (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף ראש חולייה מחמאס בצפון עזה שתכנן פיגועים
צה"ל תקף מהאוויר ראש חולייה מחמאס בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם על טוקטוק סמוך לכיכר המערבית בבית לאהיא. על פי דיווחים פלסטיניים, שני אנשים נפצעו בתקיפה, אחד מהם במצב קשה. דובר צה"ל מסר כי המחבל הותקף לצורך הסרת האיום על הכוחות.קובי אטינגר