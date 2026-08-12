הולך רגל נפגע קשה מאוטובוס ברמלה

מבזקים נוספים
אזהרה: מוצרי קובה מזויפים בשוק - חשש לבריאות הציבור
חברת פאר הבשר והעוף מזהירה מפני מוצר מזויף בשם "קובה לבישול" הנמכר בשוק. המוצר ארוז עם תווית של "הקובות של שמחה" ומזוהה כאילו יוצר על ידי פאר הבשר והעוף, אך החברה מבהירה שלא ייצרה אותו ומוצריה אינם משווקים תחת מותג זה. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים בעקבות חשש לזיוף. החברה פועלת בשיתוף משרד הבריאות. בעלי המוצרים מתבקשים לפנות לחברה בטלפון 08-8584142.יוסי נכטיגל
נעצר אימאם מחברון החשוד בהסתה לפיגועים ברשתות החברתיות
לוחמי זרוע מבצעית 'חץ יהודה' של מחוז ש"י עצרו אימאם פלסטיני בן 70 מחברון, החשוד בהסתה נגד ישראל ברשתות החברתיות ועידוד לביצוע פיגועים ואלימות ביהודה ושומרון. המעצר בוצע בביתו הסמוך למערת המכפלה במהלך ביקור של למעלה מ-14 אלף מתפללים במקום. בחיפוש בביתו נתפסו מכשיר סלולרי ומחשב נייד.קובי רוזן
נער בן 13 נפגע קשה מרכב בכאבול בעת רכיבה על קורקינט
נער בן 13 נפגע הערב (20:38) במצב קשה מרכב בכאבול בעת שרכב על קורקינט חשמלי. צוותי מד"א טיפלו בו בשל חבלה רב מערכתית ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בתאונה נפגע גם נוסף אחד במצב קל.קובי רוזן
זוועה במחנה הקיץ החסידי: שני אנשים נפצעו באורח קשה מחוטי חשמל
שני אנשים נפגעו מחוטי חשמל חיים במחנה הקיץ החסידי שאפראן בפולסבורג | מסוקי חילוץ הוזנקו למקום (בעולם)משה בשן
עימות בין איזנקוט לדוד הפך לקמפיין בחירות - פעיל הימין יגיב באירוע ענק
ימים לאחר העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד לגדי איזנקוט, שלט ענק עם תמונתו של איזנקוט ומסר המופנה לדוד נתלה באיילון • במקביל, דוד מתכנן לקיים החל מהשבוע הבא אירועי סליחות ותפילות עם רמקולים בכיכרות המרכזיות בתל אביב • ״אם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים" (בארץ)קובי ישראל
הבית הלבן מתערב באירועי המצור בכפר קוסרה: "מזועזעים"
גורמים בממשל האמריקני ובקונגרס דרשו הבהרות מישראל בעקבות המצור על כפר קוסרה | "מזועזעים מהאירוע" (בעולם)אריה רוזן
תפנית דרמטית בחקירה: עקבותיהן של האם ובתה נמחקו מראש, הצטיידו במזומן רב
התפתחות דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה: מבדיקות המשטרה עולה אינדיקציה כי האם ובתה לא נחטפו, אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. על פי הממצאים, ימים ספורים לפני היעלמותן בוצעה מחיקה יזמית של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ונבדק חשד כי הצטיידו מראש בסכום כסף גדול במזומן (בארץ)דניאל הרץ
סערה חדשה בדרך? התכנית של מרדכי דוד לחודש הסליחות בלב תל אביב
פעיל הימין מרדכי דוד מתכנן להוציא לפועל החל משבוע הבא סדרת אירועי סליחות ותפילה המוניים במוקדים המרכזיים של תל אביב, בהם כיכר הבימה וכיכר דיזנגוף, תוך שימוש במערכות הגברה בעצמה גבוהה. דוד אף מעוניין להרחיב את הפעילות ולהתפלל ישירות מתחת לבתיהם של אישים שונים בעיר (בארץ)חזקי שטרן