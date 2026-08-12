חברת פאר הבשר והעוף מזהירה מפני מוצר מזויף בשם "קובה לבישול" הנמכר בשוק. המוצר ארוז עם תווית של "הקובות של שמחה" ומזוהה כאילו יוצר על ידי פאר הבשר והעוף, אך החברה מבהירה שלא ייצרה אותו ומוצריה אינם משווקים תחת מותג זה. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים בעקבות חשש לזיוף. החברה פועלת בשיתוף משרד הבריאות. בעלי המוצרים מתבקשים לפנות לחברה בטלפון 08-8584142.

יוסי נכטיגל