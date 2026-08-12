משטרת וינה: אין אינדיקציה לפלילים בהיעלמות מלי וליאל יהלומי

בג"ץ פסק נגד שר המשפטים ומנע ממנו למנות מפקח חיצוני על הדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן. בפועל, החקירה חוזרת לפרקליטות המדינה. הנשיא עמית קבע: "התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה". ח"כ בוארון וארגון לביא מתכוונים לדרוש דיון נוסף בהרכב מורחב, בטענה שסוגיה יסודית כזו "לא יכולה להסתיים ברוב מקרי של שני שופטים מול דעת מיעוט כה נוקבת".

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