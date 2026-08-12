משטרת וינה: אין אינדיקציה לפלילים בהיעלמות מלי וליאל יהלומי

מבזקים נוספים
בג"ץ דחה בקשת שר המשפטים למנות מפקח חיצוני בפרשת שדה תימן
בג"ץ פסק נגד שר המשפטים ומנע ממנו למנות מפקח חיצוני על הדלפת חומרי החקירה בפרשת שדה תימן. בפועל, החקירה חוזרת לפרקליטות המדינה. הנשיא עמית קבע: "התשתית העובדתית השתנתה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה ילווה את החקירה". ח"כ בוארון וארגון לביא מתכוונים לדרוש דיון נוסף בהרכב מורחב, בטענה שסוגיה יסודית כזו "לא יכולה להסתיים ברוב מקרי של שני שופטים מול דעת מיעוט כה נוקבת".כיכר השבת
כלבה נגועה בכלבת נמצאה בגני יהושע ברמת גן
משרד הבריאות מדווח על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בחניון בגני יהושע ברמת גן. 10 אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת חיסון מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 7-12 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות תל אביב (טלפון 035684631) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. המשרד מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולגשת ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץ
אחרי כשלוש שעות של הפגנה בכביש 4, סמוך לכניסה לעיר החרדית בני ברק, במהלכה נחסם הכביש לתנועה - התפזרה הפגנת הרצפ"ניקים, שמחו על מעצר תלמידי הישיבות | במהלך ההפגנה ענדו מפגינים "טלאי צהוב" וחלקם החזיקו שלט עם תמונות מהשואה (חרדים)כיכר השבת
המחבל צועד ברחוב; הוא לא מצפה למה שיקרה בעוד כמה שניות | צפו
צה"ל חיסל מהאוויר מפקד חוליה בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, בעת שתכנן להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב | לפי דיווחים, התקיפה חסרת התקדים בוצעה באישורו הישיר של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר - בעקבות הנחיות הדרג המדיני תחת לחץ אמריקני לעצור סיכולים ממוקדים שגרתיים. בתיעוד שפרסם צה"ל נראה המחבל צועד בלב ההריסות עד לרגע הפגיעה המדויקת (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף ראש חולייה מחמאס בצפון עזה שתכנן פיגועים
צה"ל תקף מהאוויר ראש חולייה מחמאס בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם על טוקטוק סמוך לכיכר המערבית בבית לאהיא. על פי דיווחים פלסטיניים, שני אנשים נפצעו בתקיפה, אחד מהם במצב קשה. דובר צה"ל מסר כי המחבל הותקף לצורך הסרת האיום על הכוחות.קובי אטינגר
"מצגת כלא 10" - מול גדולי האדמו"רים ולעיני אלפי חסידים | מעייריב
בין הזמנים השחור: תאונה מחרידה ליד בית שמש ואסון טביעה בלייקווד | שנים אחרי שליחתו לספסלי האופוזיציה - החרדים עדיין סובלים מגזירות ליברמן | שוב מהומות בבני ברק - לפחות עצור אחד בהפגנות נגד נתיבים | המצגת החריגה לאלפי החסידים והמפגש הנדיר בין בגודלי האדמו"רים | גדולי הדור הגיעו לבית שמש להרים לבחורי הישיבות (מעייריב)איצלה כץ
13 חולים בקדחת מערב הנילוס, אחד נפטר - יתושות נגועות נלכדו
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מעדכנים כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס אובחנו 13 חולים, מתוכם אדם אחד נפטר לאחר שאושפז בעקבות סיבוכי המחלה. מרבית החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. במסגרת הניטור השוטף אותרו יתושות נושאות את הנגיף במועצה אזורית מנשה, ברמת השרון ובאילת. המשרדים קוראים לציבור לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
הולך רגל נפגע קשה מאוטובוס ברמלה
גבר כבן 30 נפגע אחר הצהריים (17:18) במצב קשה ולא יציב מאוטובוס ברחוב הרצל ברמלה. צוותי מד"א טיפלו בו בשל חבלות בראש ובגפיים ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא.קובי רוזן