בג"ץ דחה בקשת שר המשפטים למנות מפקח חיצוני בפרשת שדה תימן

משרד הבריאות מדווח על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בחניון בגני יהושע ברמת גן. 10 אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת חיסון מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 7-12 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות תל אביב (טלפון 035684631) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. המשרד מזכיר למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים לשטוף מיד את האזור במים וסבון, לחטא ולגשת ללשכת הבריאות.

יוסי נכטיגל