אזהרה: מוצרי קובה מזויפים בשוק - חשש לבריאות הציבור

ימים לאחר העימות המתוקשר בין פעיל הימין מרדכי דוד לגדי איזנקוט, שלט ענק עם תמונתו של איזנקוט ומסר המופנה לדוד נתלה באיילון • במקביל, דוד מתכנן לקיים החל מהשבוע הבא אירועי סליחות ותפילות עם רמקולים בכיכרות המרכזיות בתל אביב • ״אם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים" (בארץ)

קובי ישראל