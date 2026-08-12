ח״כ עפיף עבד משך הערב (רביעי) את עתירתו לבית המשפט העליון נגד ההחלטה שלא לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד. הדיון בעתירה הוקדם להערב, במקום מחר בצהריים, ובמהלכו הבהירו שופטי העליון כי אינם מוצאים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. בעקבות עמדת השופטים משך עבד את עתירתו. המשמעות היא שההחלטה נותרת על כנה: חברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד, שייערכו ביום שני הקרוב.

קובי ישראל