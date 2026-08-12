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מבזקכיכר השבת

חמאס מתארגנת לקראת בחירות פלסטיניות בנובמבר במטרה לנצח

חמאס מתכוננת להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שצפויות להתקיים ב-28 בנובמבר בשטחי הרשות הפלסטינית. חסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הבהיר כי התנועה תשתתף במסגרת קואליציה לאומית רחבה במטרה להגיע לרשימה הגדולה ביותר. לדבריו, חמאס הקימה ועדות בדרגים הגבוהים ומנגנון הבחירות שלה כבר החל לפעול. בדראן טען כי הבחירות הן "הזדמנות היסטורית לשים קץ לבלעדיות של הפתח בקבלת ההחלטות הלאומיות".

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23:04

דרמה בבית הלבן: הדוברת המיתולוגית של טראמפ מתפטרת - שבועות אחרי שחזרה

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה לנשיא על רצונה לסיים את תפקידה, שבועות ספורים אחרי שחזרה מחופשת לידה | מדובר בדרמה אמיתית בבית הלבן, שכן לוויט הייתה עד כה אחת מאנשי הצוות הקרובים ביותר לנשיא ארה"ב (חדשות) 

כיכר השבת
22:55

העתירה לבג״ץ נמשכה - הח״כים לא יתמודדו במחוזות

ח״כ עפיף עבד משך הערב (רביעי) את עתירתו לבית המשפט העליון נגד ההחלטה שלא לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד. הדיון בעתירה הוקדם להערב, במקום מחר בצהריים, ובמהלכו הבהירו שופטי העליון כי אינם מוצאים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. בעקבות עמדת השופטים משך עבד את עתירתו. המשמעות היא שההחלטה נותרת על כנה: חברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד, שייערכו ביום שני הקרוב.

קובי ישראל
22:53

נתניהו הורה על הוצאת משלחת סיוע לקולומביה

לשכת ראש הממשלה: ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נשיא קולומביה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה בעקבות אסון רעידת האדמה שפקד את המדינה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע למדינת קולומביה.

22:36

אירוע שריפה בסמוך למבנה בבית החולים בנהריה

כיכר השבת
22:05

השמיים הוחשכו: מיליונים צופים בליקוי חמה מלא באירופה לראשונה מאז 1999 

ליקוי חמה מלא נצפה בספרד ובאיסלנד לראשונה מאז 1999 | כל מה שצריך לדעת על התופעה הנדירה, המשמעות ההלכתית והיכן ניתן היה לצפות (בעולם)

אריה רוזן
22:04

השמיים הוחשכו: ליקוי חמה מלא נצפה באירופה לראשונה מאז 1999 

ליקוי חמה מלא נצפה בספרד ובאיסלנד לראשונה מאז 1999 | כל מה שצריך לדעת על התופעה הנדירה, המשמעות ההלכתית והיכן ניתן היה לצפות (בעולם)

אריה רוזן
21:34

אזהרה: מוצרי קובה מזויפים בשוק - חשש לבריאות הציבור

חברת פאר הבשר והעוף מזהירה מפני מוצר מזויף בשם "קובה לבישול" הנמכר בשוק. המוצר ארוז עם תווית של "הקובות של שמחה" ומזוהה כאילו יוצר על ידי פאר הבשר והעוף, אך החברה מבהירה שלא ייצרה אותו ומוצריה אינם משווקים תחת מותג זה. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים בעקבות חשש לזיוף. החברה פועלת בשיתוף משרד הבריאות. בעלי המוצרים מתבקשים לפנות לחברה בטלפון 08-8584142.

יוסי נכטיגל
21:33

נעצר אימאם מחברון החשוד בהסתה לפיגועים ברשתות החברתיות

לוחמי זרוע מבצעית 'חץ יהודה' של מחוז ש"י עצרו אימאם פלסטיני בן 70 מחברון, החשוד בהסתה נגד ישראל ברשתות החברתיות ועידוד לביצוע פיגועים ואלימות ביהודה ושומרון. המעצר בוצע בביתו הסמוך למערת המכפלה במהלך ביקור של למעלה מ-14 אלף מתפללים במקום. בחיפוש בביתו נתפסו מכשיר סלולרי ומחשב נייד.

קובי רוזן
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