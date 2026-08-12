נתניהו הורה על הוצאת משלחת סיוע לקולומביה

מבזקים נוספים
"ספר תורה שרוי בצער": אלפים ליוו למנוחות את מרת רבקה פייבלזון ע״ה
אלפים ליוו למנוחות את רבקה פייבלזון ע"ה, בתו של הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון | הספדים מרגשים נישאו על אשה שהפיצה אמונה וחיזוק לרבים (בארץ)משה בשן
האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש
בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין)כיכר השבת
שוקולד בן 35 שנה נמצא בבית באנגליה - והצית ויכוח ברשת
חטיף מארס שיוצר בתחילת שנות ה-90 נמצא במקרה במהלך פינוי בית באנגליה | ההפתעה האמיתית הגיעה כשהשוו אותו לחטיף שנמכר כיום: הגרסה הישנה שקלה 62.5 גרם, הרבה יותר מהחטיף המודרני, והציתה מחדש את הדיון על תופעת ה"שְרינקפלציה" (בעולם)כיכר השבת
דרמה בבית הלבן: הדוברת המיתולוגית של טראמפ מתפטרת - שבועות אחרי שחזרה
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה לנשיא על רצונה לסיים את תפקידה, שבועות ספורים אחרי שחזרה מחופשת לידה | מדובר בדרמה אמיתית בבית הלבן, שכן לוויט הייתה עד כה אחת מאנשי הצוות הקרובים ביותר לנשיא ארה"ב (חדשות)כיכר השבת
העתירה לבג״ץ נמשכה - הח״כים לא יתמודדו במחוזות
ח״כ עפיף עבד משך הערב (רביעי) את עתירתו לבית המשפט העליון נגד ההחלטה שלא לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד. הדיון בעתירה הוקדם להערב, במקום מחר בצהריים, ובמהלכו הבהירו שופטי העליון כי אינם מוצאים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. בעקבות עמדת השופטים משך עבד את עתירתו. המשמעות היא שההחלטה נותרת על כנה: חברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד, שייערכו ביום שני הקרוב.קובי ישראל
חמאס מתארגנת לקראת בחירות פלסטיניות בנובמבר במטרה לנצח
חמאס מתכוננת להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שצפויות להתקיים ב-28 בנובמבר בשטחי הרשות הפלסטינית. חסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הבהיר כי התנועה תשתתף במסגרת קואליציה לאומית רחבה במטרה להגיע לרשימה הגדולה ביותר. לדבריו, חמאס הקימה ועדות בדרגים הגבוהים ומנגנון הבחירות שלה כבר החל לפעול. בדראן טען כי הבחירות הן "הזדמנות היסטורית לשים קץ לבלעדיות של הפתח בקבלת ההחלטות הלאומיות".קובי אטינגר
השמיים הוחשכו: מיליונים צופים בליקוי חמה מלא באירופה לראשונה מאז 1999
ליקוי חמה מלא נצפה בספרד ובאיסלנד לראשונה מאז 1999 | כל מה שצריך לדעת על התופעה הנדירה, המשמעות ההלכתית והיכן ניתן היה לצפות (בעולם)אריה רוזן