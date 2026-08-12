העתירה לבג״ץ נמשכה - הח״כים לא יתמודדו במחוזות

חמאס מתכוננת להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שצפויות להתקיים ב-28 בנובמבר בשטחי הרשות הפלסטינית. חסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הבהיר כי התנועה תשתתף במסגרת קואליציה לאומית רחבה במטרה להגיע לרשימה הגדולה ביותר. לדבריו, חמאס הקימה ועדות בדרגים הגבוהים ומנגנון הבחירות שלה כבר החל לפעול. בדראן טען כי הבחירות הן "הזדמנות היסטורית לשים קץ לבלעדיות של הפתח בקבלת ההחלטות הלאומיות".

קובי אטינגר