העתירה לבג״ץ נמשכה - הח״כים לא יתמודדו במחוזות

מבזקים נוספים
"ספר תורה שרוי בצער": אלפים ליוו למנוחות את מרת רבקה פייבלזון ע״ה
אלפים ליוו למנוחות את רבקה פייבלזון ע"ה, בתו של הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון | הספדים מרגשים נישאו על אשה שהפיצה אמונה וחיזוק לרבים (בארץ)משה בשן
האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש
בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין)כיכר השבת
שוקולד בן 35 שנה נמצא בבית באנגליה - והצית ויכוח ברשת
חטיף מארס שיוצר בתחילת שנות ה-90 נמצא במקרה במהלך פינוי בית באנגליה | ההפתעה האמיתית הגיעה כשהשוו אותו לחטיף שנמכר כיום: הגרסה הישנה שקלה 62.5 גרם, הרבה יותר מהחטיף המודרני, והציתה מחדש את הדיון על תופעת ה"שְרינקפלציה" (בעולם)כיכר השבת
דרמה בבית הלבן: הדוברת המיתולוגית של טראמפ מתפטרת - שבועות אחרי שחזרה
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה לנשיא על רצונה לסיים את תפקידה, שבועות ספורים אחרי שחזרה מחופשת לידה | מדובר בדרמה אמיתית בבית הלבן, שכן לוויט הייתה עד כה אחת מאנשי הצוות הקרובים ביותר לנשיא ארה"ב (חדשות)כיכר השבת
נתניהו הורה על הוצאת משלחת סיוע לקולומביה
לשכת ראש הממשלה: ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נשיא קולומביה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה בעקבות אסון רעידת האדמה שפקד את המדינה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע למדינת קולומביה.
חמאס מתארגנת לקראת בחירות פלסטיניות בנובמבר במטרה לנצח
חמאס מתכוננת להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שצפויות להתקיים ב-28 בנובמבר בשטחי הרשות הפלסטינית. חסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הבהיר כי התנועה תשתתף במסגרת קואליציה לאומית רחבה במטרה להגיע לרשימה הגדולה ביותר. לדבריו, חמאס הקימה ועדות בדרגים הגבוהים ומנגנון הבחירות שלה כבר החל לפעול. בדראן טען כי הבחירות הן "הזדמנות היסטורית לשים קץ לבלעדיות של הפתח בקבלת ההחלטות הלאומיות".קובי אטינגר
השמיים הוחשכו: מיליונים צופים בליקוי חמה מלא באירופה לראשונה מאז 1999
ליקוי חמה מלא נצפה בספרד ובאיסלנד לראשונה מאז 1999 | כל מה שצריך לדעת על התופעה הנדירה, המשמעות ההלכתית והיכן ניתן היה לצפות (בעולם)אריה רוזן