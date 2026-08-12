מבזקים נוספים
רוכב אופנוע בן 21 נפגע קשה מרכב בכביש 5
צעיר בן 21 נפגע הלילה (22:32) במצב קשה מרכב בכביש 5 למזרח סמוך למחלף ירקון בעת רכיבה על אופנוע. צוותי מד"א טיפלו בו בשל חבלה רב מערכתית ופינו אותו לבית החולים בילינסון.קובי רוזן
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט עוזבת את תפקידה
קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי לבלות יותר זמן עם ילדיה ומשפחתה. הנשיא טראמפ הודיע כי לוויט תמשיך כיועצת חיצונית בכירה וקול משפיע במפלגה הרפובליקנית. טראמפ שיבח אותה: "קרוליין הייתה אחת מדוברות הבית הלבן הטובות ביותר בתולדות התפקיד ועשתה עבודה יוצאת מן הכלל".קובי אטינגר
האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש
בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין)כיכר השבת
שוקולד בן 35 שנה נמצא בבית באנגליה - והצית ויכוח ברשת
חטיף מארס שיוצר בתחילת שנות ה-90 נמצא במקרה במהלך פינוי בית באנגליה | ההפתעה האמיתית הגיעה כשהשוו אותו לחטיף שנמכר כיום: הגרסה הישנה שקלה 62.5 גרם, הרבה יותר מהחטיף המודרני, והציתה מחדש את הדיון על תופעת ה"שְרינקפלציה" (בעולם)כיכר השבת
דרמה בבית הלבן: הדוברת המיתולוגית של טראמפ מתפטרת - שבועות אחרי שחזרה
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה לנשיא על רצונה לסיים את תפקידה, שבועות ספורים אחרי שחזרה מחופשת לידה | מדובר בדרמה אמיתית בבית הלבן, שכן לוויט הייתה עד כה אחת מאנשי הצוות הקרובים ביותר לנשיא ארה"ב (חדשות)כיכר השבת
העתירה לבג״ץ נמשכה - הח״כים לא יתמודדו במחוזות
ח״כ עפיף עבד משך הערב (רביעי) את עתירתו לבית המשפט העליון נגד ההחלטה שלא לאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד. הדיון בעתירה הוקדם להערב, במקום מחר בצהריים, ובמהלכו הבהירו שופטי העליון כי אינם מוצאים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. בעקבות עמדת השופטים משך עבד את עתירתו. המשמעות היא שההחלטה נותרת על כנה: חברי כנסת ושרים מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז בליכוד, שייערכו ביום שני הקרוב.קובי ישראל
נתניהו הורה על הוצאת משלחת סיוע לקולומביה
לשכת ראש הממשלה: ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נשיא קולומביה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה בעקבות אסון רעידת האדמה שפקד את המדינה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע למדינת קולומביה.