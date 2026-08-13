מבזקים נוספים
"הטרוריסטים הישראלים": האקבי מזועזע מהשתלטות המתנחלים על בית בקוסרה
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות חריגה על השתלטות מתנחלים על בית פלסטיני • "צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים" | משבר דיפלומטי עם ידיד גדול של ההתיישבות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ה-CIA הטיל ספק במודיעין הישראלי - אבל השירות החשאי לא לקח סיכון
גורמי מודיעין אמריקאיים הטילו ספק באמינות המידע הישראלי על תכנית התנקשות באנקרה • השירות החשאי החליט שלא לקחת סיכון והוציא את מבצע החילוץ לפועל | "ניסיון לעצב החלטות, לא ליידע" (בעולם)קובי אטינגר
צו איסור פרסום על פרטי חקירת תעלומת היעלמות מלי וליאל בווינה: "כל פרסום מרגע זה מהווה עבירה פלילית"
הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)קובי רוזן
הנשיא הכריז על מצב חירום | 265 הרוגים ברעידת האדמה בקולומביה
הנשיא דה לה אספרייה הכריז על מצב חירום כלכלי • קרן שיקום חיונית תוקם לסיוע לנפגעים | 265 הרוגים ברעש בעוצמה 7.4 (בעולם)קובי רוזן
תעלומת היעלמות מלי וליאל בווינה | משפחת יהלומי מסרה עדות ותקפה: "אין בסיס לשלילת אירוע לאומני"
הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 21 נפגע קשה מרכב בכביש 5
צעיר בן 21 נפגע הלילה (22:32) במצב קשה מרכב בכביש 5 למזרח סמוך למחלף ירקון בעת רכיבה על אופנוע. צוותי מד"א טיפלו בו בשל חבלה רב מערכתית ופינו אותו לבית החולים בילינסון.קובי רוזן
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט עוזבת את תפקידה
קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי לבלות יותר זמן עם ילדיה ומשפחתה. הנשיא טראמפ הודיע כי לוויט תמשיך כיועצת חיצונית בכירה וקול משפיע במפלגה הרפובליקנית. טראמפ שיבח אותה: "קרוליין הייתה אחת מדוברות הבית הלבן הטובות ביותר בתולדות התפקיד ועשתה עבודה יוצאת מן הכלל".קובי אטינגר
"ספר תורה שרוי בצער": אלפים ליוו למנוחות את מרת רבקה פייבלזון ע״ה
אלפים ליוו למנוחות את רבקה פייבלזון ע"ה, בתו של הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון | הספדים מרגשים נישאו על אשה שהפיצה אמונה וחיזוק לרבים (בארץ)משה בשן