אמת – יש רק אחת, והשקר הוא צבעוני ו'ססגוני', עם המון רעיונות יצירתיים, הרבה גרסאות ונוסחאות, ודי מבלבל... | פרשת שופטים על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל