מטוסי קרב ישראלים תקפו הלילה מספר יעדים בדרום לבנון

הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)

קובי רוזן