גבר בן 40 נפגע קשה ממשאית בכביש 40 ליד באר יעקב

מבזקים נוספים
אבל כבד בעולם החסידות; האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיעה הבשורה המזעזעת על הסתלקותו לשמי מרום של מנהיג עדת ישורון שהאיר למאות חסידים ומבקשי ה', האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל • האדמו"ר הסתלק בדמי ימיו סמוך ליומא דהילולא של זקנו זי"ע, שנים ספורות לאחר הסתלקות אביו בעל ה'דובר מישרים' • יריעה נרחבת מתולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
יישוב גנים בשומרון מתיישב מחדש, 20 שנה אחרי הפינוי
ההתיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון חודשה, שני עשורים לאחר פינויו. המהלך מובל על ידי ראש מועצת שומרון יוסי דגן והשר בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' כתב: "מוחקים את חרפת הגירוש, ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים החדשים".כיכר השבת
סקר חדש: איזנקוט מוביל, בנט נחלש - וההתרסקות הכואבת של גלעד ארדן
מפלגת 'ישר!' שומרת על כוחה עם 23 מנדטים • הליכוד נחלשת ל-21, 'ביחד' צונחת ל-12 | גוש האופוזיציה מגיע ל-60 מנדטים עם טרופר והנדל (פוליטי מדיני)חזקי שטרן
מטוסי קרב ישראלים תקפו הלילה מספר יעדים בדרום לבנון
כלי תקשורת לבנוניים מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון: פעמיים בכפר אלמנצורי בגזרה המערבית שבנפת צור, ופעם אחת בכפר דיר סריאן בנפת נבטיה.קובי אטינגר
ארה"ב מתחה ביקורת חריפה על כ"ץ: "הנוכחות בלבנון סותרת את ההסכם"
בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר כי נוכחות צבאית קבועה אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות • כ"ץ הכריז אתמול: "צה"ל כאן כדי להישאר" | וושינגטון תומכת בשלמות הטריטוריאלית של לבנון (צבא וביטחון)דוד הכהן
"הטרוריסטים הישראלים": האקבי מזועזע מהשתלטות המתנחלים על בית בקוסרה
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות חריגה על השתלטות מתנחלים על בית פלסטיני • "צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים" | משבר דיפלומטי עם ידיד גדול של ההתיישבות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ה-CIA הטיל ספק במודיעין הישראלי - אבל השירות החשאי לא לקח סיכון
גורמי מודיעין אמריקאיים הטילו ספק באמינות המידע הישראלי על תכנית התנקשות באנקרה • השירות החשאי החליט שלא לקחת סיכון והוציא את מבצע החילוץ לפועל | "ניסיון לעצב החלטות, לא ליידע" (בעולם)קובי אטינגר
צו איסור פרסום על פרטי חקירת תעלומת היעלמות מלי וליאל בווינה: "כל פרסום מרגע זה מהווה עבירה פלילית"
הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)קובי רוזן