יישוב גנים בשומרון מתיישב מחדש, 20 שנה אחרי הפינוי

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב בחריפות חריגה על השתלטות מתנחלים על בית פלסטיני • "צה"ל והמשטרה הגיעו לבקשתנו לסלק את הטרוריסטים הישראלים" | משבר דיפלומטי עם ידיד גדול של ההתיישבות (פוליטי מדיני)

יוני גבאי