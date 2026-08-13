המודיעין הצביע על 50 מחבלי חמאס שהתכנסו בגבול עם ישראל • הלוחמים דרשו לתקוף - אך הפיקוד סירב והתשובה שקיבלו הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי והלוחמים זעמו (צבא וביטחון)

דוד הכהן