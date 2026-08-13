מבזקים נוספים
התקרית החריגה ברצועת עזה | פרטים חדשים והקצין שתהה בזעם: "אם זה לא איום - אז מה כן?"
המודיעין הצביע על 50 מחבלי חמאס שהתכנסו בגבול עם ישראל • הלוחמים דרשו לתקוף - אך הפיקוד סירב והתשובה שקיבלו הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי והלוחמים זעמו (צבא וביטחון)דוד הכהן
היום נכנסנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, אז מה מוטל עלינו לעשות?
המלך שיושב כל השנה על כיסא רם ונישא, מלא חסד ורחמים ורק רוצה לשמוע את קולך, ומאהבתו הרבה אליך, רוצה לעזור לך לחזור למסלול הנכון, ולתת לך שפע ברכות וישועות לשנה החדשה | מאמר מיוחד לחודש אלול (חסידים)ורד שאלתיאל
טריק חשוב מציל חיים: כך תתמודדו במסלולים ללא קליטה סלולרית - והמחלצים ימצאו אתכם בקלות
בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' לרגל סיום ימי בין הזמנים בהם ידענו אסונות קשים וכואבים, ברשות הטבע והגנים מסכמים שבועות של חילוצים דרמטיים • הטעויות שהופכות טיול משפחתי למבצע הצלה - והפתרון הפשוט שכולם מפספסים | ריאיון חשוב ומרתק (בארץ)נריה סעדיה
אבל כבד בעולם החסידות; האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיעה הבשורה המזעזעת על הסתלקותו לשמי מרום של מנהיג עדת ישורון שהאיר למאות חסידים ומבקשי ה', האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל • האדמו"ר הסתלק בדמי ימיו סמוך ליומא דהילולא של זקנו זי"ע, שנים ספורות לאחר הסתלקות אביו בעל ה'דובר מישרים' • יריעה נרחבת מתולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
יישוב גנים בשומרון מתיישב מחדש, 20 שנה אחרי הפינוי
ההתיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון חודשה, שני עשורים לאחר פינויו. המהלך מובל על ידי ראש מועצת שומרון יוסי דגן והשר בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' כתב: "מוחקים את חרפת הגירוש, ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים החדשים".כיכר השבת
סקר חדש: איזנקוט מוביל, בנט נחלש - וההתרסקות הכואבת של גלעד ארדן
מפלגת 'ישר!' שומרת על כוחה עם 23 מנדטים • הליכוד נחלשת ל-21, 'ביחד' צונחת ל-12 | גוש האופוזיציה מגיע ל-60 מנדטים עם טרופר והנדל (פוליטי מדיני)חזקי שטרן
גבר בן 40 נפגע קשה ממשאית בכביש 40 ליד באר יעקב
גבר כבن 40 נפגע במצב קשה ממשאית בכביש 40 בסמוך לבארות יצחק. הגבר עצר בצד הדרך כשהמשאית פגעה בו. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מטוסי קרב ישראלים תקפו הלילה מספר יעדים בדרום לבנון
כלי תקשורת לבנוניים מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון: פעמיים בכפר אלמנצורי בגזרה המערבית שבנפת צור, ופעם אחת בכפר דיר סריאן בנפת נבטיה.קובי אטינגר