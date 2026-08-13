מבזקים נוספים
פייגלין מאיים: "אני משוגע ולא אפרוש" • זה האולטימטום שהציב לגוש הימין
יו"ר 'זהות' מציב אולטימטום לימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" | וקינח בחלום שהציב לעצמו: "בעזרת השם אהיה שר הביטחון" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
פועל בן 40 נפצע בינוני מחפץ כבד באזור תעשייה ליד נשר
פועל כבן 40 נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באזור תעשייה סמוך לנשר. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בראש ובגפיים. האירוע אירע בשעה 07:58 בבוקר.קובי רוזן
ח"כ אליהו רביבו מהליכוד מודיע: לא אתמודד בפריימריז
חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים. לדבריו, "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד להתברג במקום ריאלי". רביבו הוסיף: "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות. הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה".כיכר השבת
כוחות הביטחון הרסו שני מאחזים בלתי חוקיים בשומרון
כוחות הביטחון הרסו הלילה שני מאחזים בלתי חוקיים בשטח B ליד הכפרים קוצרה וג'אלוד בחטיבת שומרון. הציוד במקום הוחרם וישראלי אחד עוכב. במקביל, לוחמי גדוד 51 של חטיבת גולני הגיעו למרחב חטיבת שומרון ויבצעו משימות הגנה וסיורים לשמירה על הביטחון באזור.ב. ניסני
מתנחלים מחדשים התיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון בהשתתפות סמוטריץ'
ערוצי תקשורת פלסטיניים מדווחים על חידוש ההתיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון, סמוך לג'נין, בהשתתפות שר הכספים סמוטריץ'. היישוב פונה בשנת 2005. לפי הדיווחים, היישוב נקרא על שם היישוב המקראי "עין גנים", שעל פי המקובל העיר ג'נין משמרת את שמו.קובי אטינגר
ח"כ אליהו רביבו הודיע: לא אתמודד בפריימריז; האם יעזוב את הליכוד? צפו
חבר הכנסת אליהו רביבו, הודיע כי לא יתמודד לרשימה הבאה לכנסת של הליכוד, אך נשאר בתנועה • הודעתו מגיעה לאחר מאבק ממושך מול ח"כ גוטליב על דמות הליכוד | "פוליטיקה לא הייתה תכלית" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
היום נכנסנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, אז מה מוטל עלינו לעשות?
המלך שיושב כל השנה על כיסא רם ונישא, מלא חסד ורחמים ורק רוצה לשמוע את קולך, ומאהבתו הרבה אליך, רוצה לעזור לך לחזור למסלול הנכון, ולתת לך שפע ברכות וישועות לשנה החדשה | מאמר מיוחד לחודש אלול (חסידים)ורד שאלתיאל
מהפרשה: מהיכן מגיעים כל חילוקי הדעות, ומדוע צריך ללכת לדין תורה?
אמת – יש רק אחת, והשקר הוא צבעוני ו'ססגוני', עם המון רעיונות יצירתיים, הרבה גרסאות ונוסחאות, ודי מבלבל... | פרשת שופטים על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל