ח"כ אליהו רביבו מהליכוד מודיע: לא אתמודד בפריימריז

יו"ר 'זהות' מציב אולטימטום לימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" | וקינח בחלום שהציב לעצמו: "בעזרת השם אהיה שר הביטחון" (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר