פועל בן 40 נפצע בינוני מחפץ כבד באזור תעשייה ליד נשר

מבזקים נוספים
פייגלין מאיים: "אני משוגע ולא אפרוש" • זה האולטימטום שהציב לגוש הימין
יו"ר 'זהות' מציב אולטימטום לימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" | וקינח בחלום שהציב לעצמו: "בעזרת השם אהיה שר הביטחון" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
ח"כ אליהו רביבו מהליכוד מודיע: לא אתמודד בפריימריז
חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים. לדבריו, "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד להתברג במקום ריאלי". רביבו הוסיף: "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות. הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה".כיכר השבת
כוחות הביטחון הרסו שני מאחזים בלתי חוקיים בשומרון
כוחות הביטחון הרסו הלילה שני מאחזים בלתי חוקיים בשטח B ליד הכפרים קוצרה וג'אלוד בחטיבת שומרון. הציוד במקום הוחרם וישראלי אחד עוכב. במקביל, לוחמי גדוד 51 של חטיבת גולני הגיעו למרחב חטיבת שומרון ויבצעו משימות הגנה וסיורים לשמירה על הביטחון באזור.ב. ניסני
מתנחלים מחדשים התיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון בהשתתפות סמוטריץ'
ערוצי תקשורת פלסטיניים מדווחים על חידוש ההתיישבות ביישוב גנים בצפון השומרון, סמוך לג'נין, בהשתתפות שר הכספים סמוטריץ'. היישוב פונה בשנת 2005. לפי הדיווחים, היישוב נקרא על שם היישוב המקראי "עין גנים", שעל פי המקובל העיר ג'נין משמרת את שמו.קובי אטינגר
ח"כ אליהו רביבו הודיע: לא אתמודד בפריימריז; האם יעזוב את הליכוד? צפו
חבר הכנסת אליהו רביבו, הודיע כי לא יתמודד לרשימה הבאה לכנסת של הליכוד, אך נשאר בתנועה • הודעתו מגיעה לאחר מאבק ממושך מול ח"כ גוטליב על דמות הליכוד | "פוליטיקה לא הייתה תכלית" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
התקרית החריגה ברצועת עזה | פרטים חדשים והקצין שתהה בזעם: "אם זה לא איום - אז מה כן?"
המודיעין הצביע על 50 מחבלי חמאס שהתכנסו בגבול עם ישראל • הלוחמים דרשו לתקוף - אך הפיקוד סירב והתשובה שקיבלו הותירה אותם מתוסכלים: בצה"ל סירבו לאשר את אש התקיפה, בנימוק שלא זוהה איום ספציפי חזותי והלוחמים זעמו (צבא וביטחון)דוד הכהן
היום נכנסנו לחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, אז מה מוטל עלינו לעשות?
המלך שיושב כל השנה על כיסא רם ונישא, מלא חסד ורחמים ורק רוצה לשמוע את קולך, ומאהבתו הרבה אליך, רוצה לעזור לך לחזור למסלול הנכון, ולתת לך שפע ברכות וישועות לשנה החדשה | מאמר מיוחד לחודש אלול (חסידים)ורד שאלתיאל
מהפרשה: מהיכן מגיעים כל חילוקי הדעות, ומדוע צריך ללכת לדין תורה?
אמת – יש רק אחת, והשקר הוא צבעוני ו'ססגוני', עם המון רעיונות יצירתיים, הרבה גרסאות ונוסחאות, ודי מבלבל... | פרשת שופטים על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל