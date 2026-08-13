חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים. לדבריו, "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד להתברג במקום ריאלי". רביבו הוסיף: "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות. הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה".

כיכר השבת